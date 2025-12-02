Corte de tránsito por las obras en la Terminal: qué cambios habrá durante los próximos 60 días

Las obras en la Terminal de Ómnibus avanzan con cortes y desvíos en Reconquista. El plan promete mejorar accesibilidad, circulación y seguridad urbana.

Trabajos en calle Reconquista mantendrán cortado el tránsito oeste-este durante 60 días por la remodelación del entorno de la Terminal.Foto: José Gutierrez / Los Andes

La Municipalidad de Guaymallén dio inicio a la Recuperación Integral y Ordenamiento del Entorno de la Terminal de Ómnibus de Mendoza, un proyecto ambicioso que busca modernizar y mejorar completamente la circulación peatonal y vehicular de una de las zonas más transitadas del Gran Mendoza.

La primera etapa comenzó por calle Reconquista —en la mano sur— y demandará un corte total de la circulación oeste-este durante 60 días, lo que obliga a reordenar el tránsito en el área.

corte de transito terminal La primera etapa comenzó por calle Reconquista —en la mano sur— y demandará un corte total de la circulación oeste-este durante 60 días Prensa Municipalidad de Guaymallén Con la interrupción vehicular sobre Reconquista, quienes necesiten dirigirse hacia el este deberán tomar por Costanera al norte hasta calle Saavedra para retomar su recorrido. A pesar del corte, el ingreso y egreso de taxis se mantendrá habilitado, con el objetivo de sostener la operación habitual de transporte y minimizar impacto en los usuarios de la Terminal.

La comuna adelantó que, además de los trabajos actuales, próximamente comenzarán obras en calle Alberdi, en el tramo entre Bandera de los Andes y Acceso Este. En ese sector los trabajos serán a media calzada, por lo que no se prevé un corte total del tránsito, aunque sí posibles demoras.

Terminal ómnibus.jpeg Se esperan intervenciones futuras en calle Alberdi, con trabajos a media calzada para evitar cortes totales. | Foto: Los Andes Una obra integral para transformar el entorno de la Terminal El proyecto en marcha se enmarca en un plan urbanístico más amplio que Guaymallén viene desarrollando para mejorar el entorno de edificios públicos y generar espacios más accesibles, seguros y funcionales. En este caso, la “Recuperación Integral” alcanzará todas las arterias que rodean a la Terminal de Ómnibus.