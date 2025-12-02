2 de diciembre de 2025 - 16:45

Corte de tránsito por las obras en la Terminal: qué cambios habrá durante los próximos 60 días

Las obras en la Terminal de Ómnibus avanzan con cortes y desvíos en Reconquista. El plan promete mejorar accesibilidad, circulación y seguridad urbana.

Trabajos en calle Reconquista mantendrán cortado el tránsito oeste-este durante 60 días por la remodelación del entorno de la Terminal.Foto: José Gutierrez / Los Andes

Trabajos en calle Reconquista mantendrán cortado el tránsito oeste-este durante 60 días por la remodelación del entorno de la Terminal.Foto: José Gutierrez / Los Andes

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Municipalidad de Guaymallén dio inicio a la Recuperación Integral y Ordenamiento del Entorno de la Terminal de Ómnibus de Mendoza, un proyecto ambicioso que busca modernizar y mejorar completamente la circulación peatonal y vehicular de una de las zonas más transitadas del Gran Mendoza.

La primera etapa comenzó por calle Reconquista —en la mano sur— y demandará un corte total de la circulación oeste-este durante 60 días, lo que obliga a reordenar el tránsito en el área.

Con la interrupción vehicular sobre Reconquista, quienes necesiten dirigirse hacia el este deberán tomar por Costanera al norte hasta calle Saavedra para retomar su recorrido. A pesar del corte, el ingreso y egreso de taxis se mantendrá habilitado, con el objetivo de sostener la operación habitual de transporte y minimizar impacto en los usuarios de la Terminal.

La comuna adelantó que, además de los trabajos actuales, próximamente comenzarán obras en calle Alberdi, en el tramo entre Bandera de los Andes y Acceso Este. En ese sector los trabajos serán a media calzada, por lo que no se prevé un corte total del tránsito, aunque sí posibles demoras.

Se esperan intervenciones futuras en calle Alberdi, con trabajos a media calzada para evitar cortes totales. | Foto: Los Andes

Una obra integral para transformar el entorno de la Terminal

El proyecto en marcha se enmarca en un plan urbanístico más amplio que Guaymallén viene desarrollando para mejorar el entorno de edificios públicos y generar espacios más accesibles, seguros y funcionales. En este caso, la “Recuperación Integral” alcanzará todas las arterias que rodean a la Terminal de Ómnibus.

Entre las principales intervenciones destacan:

  • Renovación de calzadas y veredas con adoquines y baldosas de granito, eliminando desniveles y creando un gran “atrio” que jerarquizará el ingreso a la Terminal.
  • Ejecución de cordón, cunetas y banquinas, con un diseño actualizado que mejora pendientes y se integra al desarrollo urbanístico de la zona.
  • Reconfiguración de las áreas peatonales, incluyendo nuevas conexiones de servicios, veredas ampliadas, esquinas más espaciosas y rampas accesibles.
  • Nuevos apeaderos y zonas de espera mejoradas para usuarios del transporte público.
  • Construcción de puentes vehiculares y peatonales para cada frentista y en las esquinas.
  • Cambio integral a luminarias LED, que aumentan la visibilidad y la sensación de seguridad.
  • Mejoras en el sistema de drenajes para evitar desbordes en días de lluvia.
  • Incorporación de forestación y equipamiento urbano, con especies de bajo consumo hídrico y mobiliario específico para el transporte público.
Las obras incluyen nuevas veredas, luminarias LED y mejoras peatonales para modernizar el sector. | Foto: Los Andes

Una intervención que apunta a un entorno más seguro y moderno

Las tareas, que se extenderán por etapas, prometen redefinir completamente uno de los accesos más importantes a la ciudad. Con mejores veredas, mayor accesibilidad, más iluminación y nuevos espacios de espera, la intervención busca no solo ordenar el tránsito, sino también elevar la calidad del entorno urbano para miles de mendocinos que transitan diariamente por la Terminal.

