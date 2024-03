Cornejo y Marinelli inauguraron una importante obra hídrica

El Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, junto al Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, inauguraron este martes la obra Modernización del Sistema de Riego Hijuela Esteban, en Las Heras, ejecutada con financiamiento internacional (BID) y de la Provincia, que incluye la impermeabilización de 12 kilómetros y un reservorio, cuyo espejo de agua es el doble más grande que el del lago del Parque General San Martín, en Capital.

Durante el acto, el Gobernador Cornejo y Marinelli estuvieron acompañados por la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baudi; y los intendentes de Las Heras, Francisco Lo Presti, y de Lavalle, Edgardo González. En la oportunidad, el mandatario explicó que la Argentina se conformó distribuyendo tierras, creando riquezas y fundamentalmente alimentos, que es uno de los aspectos que hoy demanda el mundo.

“Pero cuando distribuían hectáreas, no era lo mismo tener 3.000 hectáreas en la Pampa Húmeda que tener 40.000 en un desierto como es Mendoza, con lo cual aquí costó muchísimo organizar el riego, la producción, la agricultura y crear riquezas”, aseguró. Además, sostuvo que, en la actualidad, Mendoza, como todas las zonas áridas, tiene problemas de agua.

Ante esta situación, Cornejo sostuvo que los mendocinos tienen que hacer un enorme esfuerzo para lograr que sea más eficaz el manejo del agua. “Mendoza es más eficiente en su agua que hace 10 años y esto lo probamos en el litigio que tenemos con La Pampa en la Corte”, remarcó Cornejo.

Por otro lado, también explicó que a pesar de la recesión económica que existe en el país, se ha invertido en infraestructuras para el cuidado y distribución del agua. “Si bien es cierto que hay una cuota que parte de los regantes, la verdad que las principales fuentes de financiamientos son organismos internacionales y el presupuesto provincial. Sin embargo, la prioridad ha estado en el agua en todo este tiempo, cuando uno ve los indicadores de inversión pública”.

Dirigiéndose a los presentes y a los mendocinos en general, el Gobernador fue tajante al asegurar: “Debemos hacer más eficiente el consumo de agua tanto en las zonas rurales como en las urbanas”. Hizo hincapié en el consumo domiciliario y dijo que se debe optimizar de la misma manera en los sectores industrial, minero, agrícola, como otros puntos donde también es necesario que sea medido correctamente.

Sergio Marinelli, Superintendente de Irrigación, brindó unas palabras y aseguró: “Esta obra, que beneficia a gran cantidad de usuarios de la zona, tiene un compromiso adicional que tenemos que tomar los mendocinos con el uso del agua. Seamos productores agrícolas o no. Seamos industria o no y también si somos consumidores de agua potable. Es impresionante la ineficiencia que tenemos, estamos usando escasamente entre el 40 y el 50 por ciento del agua que disponemos en nuestros embalses y lo demás pagamos los costos de trasladarlo, pero finalmente no lo usamos por ineficiencia. Entonces tenemos que empezar a pensar que a futuro esa cantidad de agua va a ser menor y eso lo estamos ya determinando a través del Plan Hídrico que estamos desarrollando. El que antes de fin de año vamos a dar a conocer”.

En tanto que el Inspector de la Hijuela Esteban, Ignacio Ruiz, sostuvo: “Primero y principal agradecer a la Provincia por darnos esta oportunidad del financiamiento, al Superintendente por todo el trabajo que hemos hecho para concluirla y Marité Badui (Subsecretaria de Infraestructura de Mendoza) por todo el esfuerzo que hemos hecho para concretar este trabajo. Esta obra nos permite producir más y mejor. Poder regar cuando es necesario con el riego acordado y hacer un mejor y eficiente uso del agua”.

Sobre la obra

Esta obra permite darle a los regantes de la Hijuela Esteban mayor flexibilidad en el sistema de riego, ya que van a poder utilizar la metodología de “riego acordado”, que posibilita que la planta reciba el agua cuando lo necesita.

Ganó la licitación y ejecutó la obra la UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por las empresas Obras Andinas, CEOSA, Brizuela y Villafañe. Se concretó en dos tramos. Por un lado, el revestimiento de los 12 km de la hijuela Esteban y la modernización de los 15 derivados a lo largo de la traza a revestir, incluyendo módulos de máscara y otras obras singulares, como puentes vehiculares, peatonales y sifones. Y, por otro lado, el reservorio, que consiste en la construcción de un reservorio de regulación del sistema con un volumen útil de 250.000 m³, además de las obras de ingreso y salida del agua hacia la Hijuela Esteban.

La inversión fue de $2.600 millones, con financiamiento externo del Banco Interamericano de Desarrollo y aporte de la Provincia, y un plazo de ejecución total de 20 meses. El área de influencia geográfica del proyecto se ubica al Norte de la Provincia de Mendoza, principalmente en los distritos de El Algarrobal, El Borbollón, El Pastal (todos del departamento de Las Heras), y Jocolí Viejo (en éste caso, del departamento de Lavalle).

Esta zona es regada a través de los canales derivados de la Hijuela Esteban, incluido el Ramo Segura. Abarca 1.724 hectáreas empadronadas y los beneficiarios directos son 171 usuarios, organizados en 295 padrones.

¿Por qué Irrigación obtuvo apoyo internacional para esta obra?

El Departamento General de Irrigación pudo ejecutar la obra Modernización del Sistema de Riego Hijuela Esteban gracias a la gestión del Superintendente Sergio Marinelli, quien logró conseguir el financiamiento internacional a través de DIPROSE, el organismo nacional que evalúa los proyectos y una vez que los aprueba, les busca financiamiento.

Irrigación tiene más de 30 años de experiencia trabajando con PROSAP/DIPROSE/Organismos internacionales. Cabe destacar que para que DIPROSE apruebe los proyectos deben cumplir con todas las exigencias que el organismo exige. La calidad de los documentos de formulación que el equipo técnico de Irrigación ha presentado a lo largo de estos años, es lo que ha hecho posible que este organismo lleve más de 3 décadas consiguiendo este tipo de financiamiento.