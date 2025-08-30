Continúa la alerta naranja por tormentas este domingo en Mendoza: a qué zonas afectará

Para este domingo 31 de agosto, está pronosticada una jornada mayormente nublada con descenso de la temperatura y donde seguirán predominando las tormentas en Mendoza , según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Tras un sábado marcado por las lluvias y el mal tiempo, para este domingo está prevista una jornada similar. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 12°C y la mínima será de 6°C.

Por otro lado, Defensa Civil emitió una alerta naranja por inestabilidad durante la noche del sábado y la madrugada del domingo , con precipitaciones leves. Además, indicaron que no se descarta la caída de granizo y nevadas en la zona de cordillera.

En tanto el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por lluvias y vientos en el Gran Mendoza, San Martín, Rivadavia, Junín, La Paz, Tupungato, Tunuyán y San Carlos. “El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes y ocasionalmente con tormentas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada”.

A su vez emitió una alerta amarilla por lluvias en San Rafael y General Alvear y por nevadas en el departamento de Malargüe y en la zona de cordillera.

Debido a las probables nevadas e inestabilidad en el tiempo, el Paso Cristo Redentor continuará cerrado durante toda la jornada del domingo en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza.

De cara al lunes se espera una mejora en el tiempo en toda la provincia, con una jornada con ascenso de la temperatura y mejorando en la zona de cordillera. La máxima será de 19°C y la mínima de 5°C.

En tanto el martes está prevista una jornada con poca nubosidad y donde seguirá aumentando la temperatura, con una jornada primaveral. La máxima alcanzará los 22°C y la mínima será de 8°C.

Consejos de prevención y seguridad ante lluvias intensas

Los municipios deberán estar a la altura de tamaño pronóstico. Deberán extremar la limpieza de acequias y garantizar trabajos de mantenimientos para disminuir al máximo el impacto por anegamientos de calles y daños estructurales.

En casa, cómo prepararnos

Revisar techos, canaletas y desagües: asegurarse de que no estén tapados para evitar filtraciones o inundaciones.

asegurarse de que no estén tapados para evitar filtraciones o inundaciones. Asegurar objetos sueltos en balcones, patios y terrazas (macetas, muebles, chapas, toldos).

Evitar manipular artefactos eléctricos si hay agua acumulada en pisos o paredes.

Tener linternas, velas y pilas a mano ante posibles cortes de energía.

Armar una reserva de agua potable y alimentos no perecederos, en caso de que haya problemas en el suministro.

En la vía pública

No circular por calles inundadas: aunque el agua no parezca profunda, puede ocultar pozos o arrastrar vehículos.

Evitar cruzar puentes o badenes con corrientes de agua.

Conducir con precaución, a baja velocidad y con luces encendidas; mantener mayor distancia de seguridad.

No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad durante tormentas eléctricas.

Recomendaciones generales