Continúa el buen tiempo este domingo en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo indica ascenso en la temperatura luego de una semana fría en la provincia.

Pronóstico: cómo estará el tiempo este domingo en Mendoza

Para este domingo 7 de septiembre, está pronosticada una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado agradable, para este domingo se espera una jornada similar en la previa de la primavera. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 6°C.

En la zona de la cordillera se espera una jornada poco nubosa. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza En tanto para el lunes seguirá en ascenso de la temperatura, en lo que será una semana primaveral. La máxima alcanzará los 21°C y la mínima será de 6°C.