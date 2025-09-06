6 de septiembre de 2025 - 21:07

Continúa el buen tiempo este domingo en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo indica ascenso en la temperatura luego de una semana fría en la provincia.

Pronóstico: cómo estará el tiempo este domingo en Mendoza

Pronóstico: cómo estará el tiempo este domingo en Mendoza

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo 7 de septiembre, está pronosticada una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Leé además

de la competencia al ecosistema: por que las empresas crecen cuando colaboran

De la competencia al ecosistema: por qué las empresas crecen cuando colaboran

Por María Jesús Abril
Concluyeron las maniobras de mantenimiento del descargador de fondo del Dique Potrerillos

Terminaron las obras de mantenimiento en Potrerillos: cuándo vuelve el agua al Gran Mendoza

Por Redacción Sociedad

Luego de un sábado agradable, para este domingo se espera una jornada similar en la previa de la primavera. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 6°C.

En la zona de la cordillera se espera una jornada poco nubosa. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza

En tanto para el lunes seguirá en ascenso de la temperatura, en lo que será una semana primaveral. La máxima alcanzará los 21°C y la mínima será de 6°C.

De cara al martes también se espera una jornada primaveral, con una máxima que alcanzará los 22°C y la mínima será de 8°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ascenso de las temperaturas en Mendoza anticipa un fin de semana más agradable, con señales de la futura llegaba de la primavera. 

Comienzo del fin de semana: cómo estará el pronóstico del tiempo en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Charly García recibió el título Honoris Causa de la UBA. En esos días grabó junto a Sting.

Charly García lo dejó claro: "Yo quiero mucho a Mendoza"

Por Leonardo Rearte
Con motivo de su 90° aniversario, la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 convoca a diseñadores a crear la nueva identidad visual del evento.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 inició la búsqueda de su imagen para el 90° aniversario

Por Redacción Sociedad
El pronóstico para este sábado en Mendoza. 

Tras una semana fresca, se espera un sábado agradable en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

Por Redacción Sociedad