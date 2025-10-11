11 de octubre de 2025 - 08:52

Continúa el alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza: qué zonas afectará

Fin de semana con leve descenso de temperatura además el viento Zonda afectaría a la zona baja de Malargüe , sectores en San Rafael y precordillera de Luján y Las Heras.

Este sábado espera la llegada de viento Zonda y el fin de semana presentará un descenso de la temperatura.

Los Andes
Por Redacción Sociedad

Luego de un viernes con altas temperaturas, el fin de semana traerá leves descensos de temperatura. Para este sábado está prevista una jornada parcialmente nublada con descenso de la temperatura. Además, Defensa Civil emitió una alerta amarilla por viento Zonda, que afectará a la zona baja de Malargüe , sectores en San Rafael y precordillera de Luján y Las Heras.

El día domingo, la temperatura se encontrará estable, presentandose vientos leves del noreste. Habrá poca nubosidad en cordillera. Se estima una máxima de 25°C y una mínima de 7°C.

Pronóstico extendido en Mendoza

El comienzo de la próxima semana, el día lunes, se espera buen tiempo con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Poca nubosidad en cordillera. La máxima será de 29°C y la mínima de 7°C.

En tanto, el martes continúa el ascenso de la temperatura, con vientos leves del noreste. Poca nubosidad en cordillera. Se estima una máxima de 29°C y la mínima de 7°C.

