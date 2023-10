Consagrados en Singapur, retornaron los alumnos mendocinos subcampeones del Mundial de Robótica 2023

Este martes por la mañana, alumnos de la escuela Tomás Alva Edison fueron recibidos en la explanada de Casa de Gobierno luego de su triunfo en el Mundial de Robótica First Global Challenge 2023. Fue con un encuentro abierto, del cual se hicieron presentes el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez; el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez y los candidatos electos para la gobernación de la provincia, Alfredo Cornejo y Hebe Casado.

Para celebrar su logro, fueron acompañados por la canción argentina del Mundial de Fútbol 2022. Además, les llovieron papeles de colores desde las ventanas del palacio ejecutivo y aplausos de cada rincón.

Orgulloso de este logro, el gobernador expresó: “Estamos muy contentos de este hito. Ustedes se han convertido en un ejemplo para tantos jóvenes mendocinos y del país con este trabajo tan emocionante e impresionante. Felicitaciones y a seguir”.

En la misma línea, Ulpiano Suarez les acercó las felicitaciones a los alumnos y docentes, quienes acompañan desde hace tiempo a la Ciudad coordinando actividades de robótica y pasantías.

Además, la vicegobernadora electa, Hebe Casado, agregó: “Estoy enamorada del entusiasmo de los chicos, es increíble. Desde que conocí el proyecto que tienen, me pareció hermoso. Más allá de este logro, los he visto ir muy contentos al colegio, incentivados por aprender. Y eso es algo que no suele suceder”. Continuó: “Esto tiene que ver con la calidad de la educación y con que los chicos pueden aprender cosas que les gusta, cada vez más. Es un ejemplo y los ha llevado al top mundial”.

Agradecidos, los estudiantes manifestaron su orgullo por haber representado al país en esta competencia y obtener, por primera vez en el mundial, el segundo lugar entre 191 países: “Fue completamente impresionante porque es la primera vez que la Argentina se sube al podio de esta competencia, la más grande a nivel global. Gracias por acompañarnos, conocimos gente de todo el mundo, nos hicimos amigos; ha sido excelente. Nos llena el corazón”.

El robot bicampeón

Seguidamente, contaron el funcionamiento de su robot, el “Gauchobot”, que armaron en un período muy acotado de tiempo con alta dedicación y amor: “El robot básicamente junta pelotitas. Pero no es tan fácil. Las pelotitas representan los átomos del agua. El centro del tanque donde están las pelotitas reunidas es agua convertida en pelotas, que representan los átomos (uno de oxígeno y dos de hidrógeno)”.

Continuaron: “Esas pelotitas están clasificadas en distintos tamaños. Nuestro robot lo que hace es agarrar las pelotitas, filtrarlas y colocarlas en sus debidos tanques, por un sistema de compuertas. Ese es el método de la electrólisis, poder separar el oxígeno del hidrógeno y hacer que el hidrógeno sea una fuente de energía renovable más regular. Esa fue la ventaja de nuestro robot, porque había otros que no clasifican las pelotitas o eran únicamente tiradores”.

Los participantes

Los integrantes del equipo son Nicolás Expósito Marsollier, Sebastián Martínez, Sara Lamagrande, Franco Mancini, Gerónimo Herrera, Ignacio Moreno, Martín Perello y Luca Cuello, alumnos de tercer año de la secundaria Tomas Alba Edison. Además, acompañaron la directora del colegio, Graciela Betancur y los tutores Matías Gaviño, Melanie Martínez y Franco Miranda (Universidad Nacional de Cuyo) y Rodrigo Pérez (Universidad Tecnológica Nacional).

”Me siento orgullosa de verlos actuar a nivel global. Los quiero felicitar públicamente por su empatía, sus valores para con los chicos de Israel, que pasaban un momento muy difícil. Y también los quiero destacar, porque creo que este aporte que traen va a ampliar la matriz productiva de Mendoza”, cerró la directora.