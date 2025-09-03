3 de septiembre de 2025 - 11:21

Conocé los beneficios que Maipú tiene pensados para sus contribuyentes

El objetivo de la comuna es, en primera instancia, premiar con un descuento especial a quienes estén al día con el cumplimiento de tasas y servicios. Además, se presenta una línea de facilidades para quienes no hayan declarado superficies cubiertas, los negocios que aún no cuenten con habilitación, o para quienes estén en situación de mora por deudas municipales.

La Municipalidad de Maipú tiene una excelente noticia para aquellos vecinos y comerciantes en el pago de tasas: un descuento del 10% para quienes se encontraban al día al 31 de diciembre de 2024. Este beneficio exclusivo se suma al 7,5 % otorgado por abonar de manera completa el segundo semestre por adelantado. De esta forma, la comuna reconoce y valora el esfuerzo de quienes contribuyen regularmente al crecimiento y desarrollo del departamento.

Este incentivo es una clara señal del compromiso de la Municipalidad de Maipú con sus contribuyentes más responsables. Al premiar la buena conducta fiscal, no solo se busca agradecer la puntualidad, sino también fomentar una cultura de cumplimiento que impacta directamente en la capacidad de la comuna para seguir invirtiendo en obras públicas, mejorando servicios y acercando programas esenciales a todos los maipucinos.

Durante 2025, en Maipú se tomó la decisión de eximir 20 sellados o derechos de actuación de trámites (comercio, pagos erróneos o no imputados, solicitudes de entidades intermedias, libreta sanitaria, cuaderno de inspección, etc.).

A su vez, Maipú presenta un nuevo plan de regularización y facilidades de pago para que vecinos y comerciantes puedan ponerse al día, evitar multas y pagar en cuotas accesibles: en caso de tener una construcción o comercio sin habilitar, el municipio te permite acceder a un plan de declaración simplificado sin abonar multas.

Finalmente, el municipio ofrece a todos aquellos vecinos y comerciantes que sostengan una deuda en sus tasas la posibilidad de acceder a planes de pagos muy accesibles, con opciones de hasta 60 cuotas mensuales.

