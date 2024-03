Conocé la agenda cultural imperdible de la Ciudad para este fin de semana

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza está siempre atenta a los gustos de todos, por eso es que durante este fin de semana vas a poder disfrutar de actividades súper entretenidas, algunas que ya son un clásico, y obviamente otras que tienen como protagonista al vino. En esta nota conocerás las opciones de la agenda cultural y turística para que te prepares y asistas a todas, o a la que más te guste.

Hoy jueves 14, a las 19, podrás disfrutar de “Música y Vino en las Alturas”, con cupo limitado, gratis. Esta actividad es un clásico de los veranos. La terraza de la muni te espera para degustar los más exquisitos vinos mendocinos, junto a un maridaje de música acorde a cada varietal.

Mientras que mañana, viernes 15, no te podés perder el “Free Walking Tour”. La salida es desde el escudo de la plaza Independencia. El programa se llama “Orígenes de la Ciudad”, y junto a nuestro guía anfitrión visitaremos la zona del casco histórico y transitaremos por las calles principales para recorrer los puntos turísticos de la Ciudad. Gratis, con cupo limitado, por orden de llegada.

En lo que respecta a los espacios culturales y las actividades artísticas que se darán allí, te contamos que podrás visitar el arte exhibido en el MMAMM de plaza Independencia, hasta el 26 de mayo. De miércoles a viernes, de 10 a 19; sábados, domingos y feriados, de 16 a 20 podrás contemplar “El espesor del gesto”, de Marcela Astorga; “Escala humana”, de Osvaldo Chiavazza y “Visitas nocturnas”, de Camila Insúa. Gratis.

El viernes 15, de 16 a 20, en el Anexo MMAMM del parque Central se realizará el taller “Stop motion” con celular, a cargo de Melisa Nafissi y destinado a adolescentes y adultos. En este taller nos aproximamos al lenguaje de la animación, explorando su relación con las artes visuales, a través de un recorrido por sus técnicas, procesos de realización y circulación. Es gratis, conseguí pase por Entradaweb.

En cuanto al arte escénico, desde este mismo viernes descubrí todo lo que hay para ver en el Teatro Mendoza. Hoy, a las 21.30, divertite con la obra “A mi no me digas loca”, de Jéssica Torrijos. ¿Cuántas veces se nos pasa por la cabeza que podríamos estar un poco “loquitas”? En “A mí no me digas loca”, Torrijos nos invita a explorar ese lado divertido y desenfadado de nosotras mismas. Una comedia encantadora y caótica al mismo tiempo. Tu pase por Entradaweb.

Mientras tanto, en el teatro Quintanilla, a las 21.30, el viernes se presentará la obra “La Pilarcita”. Selva y su enigmática pareja, Horacio, llegan desde la gran ciudad a este remoto pueblo correntino en busca de un milagro. Se hospedan en un precario hotel regentado por Celina, la hija de los dueños y Celeste, su amiga adolescente. Selva y Celeste entablarán una extraña amistad que cambiará sus destinos. Tu pase por Entradaweb.

Por otra parte, el sábado 16, a las 21.30, a la Nave Cultural llega el FEM Festival VI. Se trata de un encuentro que desde hace 5 ediciones y convoca a artistas de diferentes lenguajes artísticos, locales, nacionales e internacionales. El propósito es la visibilización y el intercambio de saberes y haceres en la cultura de las feminidades. Tu pase por Entradaweb.

El mismo sábado, a las 21, en el Teatro Mendoza, se presenta Hernán Casciari con los nuevos relatos de su libro”Cuentos contra reloj”, en suúnic a presentación en la provincia. Después de siete años sin escribir ficción, Casciari ve acorralada a su propia pereza con un desafío: escribir un cuento nuevo todos los viernes por la mañana con una serie de reglas inquebrantables. Tu pase por Entradaweb.

Con algo de música, el sábado a las 21, la Ciudad te invita a vivir un encuentro sonoro en el teatro Quintanilla. De la Vieja Guardia a Piazzolla, el cuarteto de guitarras Ecos cuenta con diecisiete años de trayectoria, compartiendo sus interpretaciones en diversos ciclos y festivales de música de cámara, en variadas salas de Argentina y del extranjero. En este nuevo espectáculo celebran el tango y presentan su cuarto disco. Un recorrido por obras de La Vieja Guardia, como Canaro en París y Palomita blanca (vals), pasando por milongas de Troilo y Horacio Salgan, hasta la vanguardia del genio Astor Piazzolla. Tu pase por Entradaweb.

El domingo 17, a las 21, en el Teatro Mendoza, podrás ver “Raquel, episodio dos: volvió Roberto”. Raquel nos contó durante el año pasado sus dolores frente a la ida de su gran amor Roberto. Pero en las vacaciones, Roberto regresó. Llevan 55 días de convivencia y eso produjo en Raquel una mirada interior sobre sus deseos. Obra con todo el humor de Daniel Quiroga y la genialidad de Raquel. Su hermana recién casada, su bicicleta arreglada y todas sus desventuras para más de una hora de puro humor. Tu pase por Entradaweb.

Mientras que, a las 20, en el teatro Quintanilla, se viene el torneo Impro Vendimia, de la Liga Mendocina de Improvisación. Show de humor en el que equipos de la Liga retarán a otros elencos de impro referentes de Mendoza, en una batalla épica, donde los improvisadores crearán historias originales y divertidas para ganar las risas y el voto del público y así consagrarse campeón de este torneo corto. ¿Cuál será el equipo ganador? Acompañanos con tu voto a descubrirlo. Tu pase por Entradaweb.