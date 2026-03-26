Conmoción en Mar del Plata: una joven se tiró de un Uber con su bebé tras descompensarse

Una joven generó fuerte repercusión al contar una dramática experiencia durante un viaje en Uber en la ciudad de Mar del Plata , donde aseguró que comenzó a descomponerse y decidió arrojarse del vehículo en movimiento junto a su hijo .

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 26 de marzo

Escándalo en Mar del Plata: un policía golpeó e insultó a una mujer que quería denunciar una estafa

“ Me tiré con mi hijo del Uber . Tengan cuidado, estamos bien. Esto fue en Mar del Plata el 24 de marzo, a las 16:20. No puedo ni ver el video que me da náuseas”, expresó en redes sociales.

Según relató, había solicitado el viaje para dirigirse a la casa de su madre. Sin embargo, pocos minutos después de iniciar el recorrido por avenida Rivadavia, comenzó a experimentar síntomas físicos preocupantes .

“ Se me empezaron a dormir las manos, los pies, las piernas y a doler la garganta ”, explicó. En ese contexto, también manifestó haber notado un movimiento extraño del conductor: “ No sé si fue algo que toqué o si el conductor tiró algo, porque lo único que vi fue que hizo un movimiento como si se agachara ”.

Ante el temor por su seguridad y el avance de los síntomas, la joven decidió no alertar al chofer. En cambio, esperó a que el vehículo disminuyera la velocidad y tomó una decisión extrema. “ No le iba a decir ‘frene’ porque no sabía si iba a acelerar ”, explicó.

Me tiré con mi hijo del Uber. Tengan cuidado, estamos bien. Esto fue en Mar del plata 24/03/26 a las 16:20. No puedo ni ver el video que me da náuseas. #uber #denuncia #maternidad #fyp #bebe

Embed - Me tiré con mi hijo del Uber. Tengan cuidado, estamos bien. Esto fue en Mar del plata 24/03/26 a las 16:20. No puedo ni ver el video que me da náuseas. #uber #denuncia #maternidad #fyp #bebe

Según indicó, logró abrir la puerta y arrojarse del auto en movimiento, cayendo de pie y corriendo hasta la intersección de Rivadavia y Francia, donde pidió ayuda. La mujer relató que, pese a que era feriado y había poca circulación, vecinos de la zona la asistieron al verla en estado de shock.

“Trajeron una reposera, me sentaron y me tiraron agua. Les agradezco muchísimo”, contó. Además, aseguró que el conductor no se detuvo a ayudarla: “Dejó la puerta abierta y se fue. No bajó ni puso balizas”.

Finalmente, logró comunicarse con su familia y su pareja llegó al lugar. El caso fue denunciado ante la Justicia, que ahora investiga qué ocurrió durante el viaje.