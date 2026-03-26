26 de marzo de 2026 - 23:04

Conmoción en Mar del Plata: una joven se tiró de un Uber con su bebé tras descompensarse

La joven aseguró que comenzó a sentirse mal durante el viaje y decidió arrojarse del auto en movimiento junto a su bebé por temor a su seguridad.

Mar del Plata: una joven se tiró de un Uber por temor a su seguridad.

Mar del Plata: una joven se tiró de un Uber por temor a su seguridad.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una joven generó fuerte repercusión al contar una dramática experiencia durante un viaje en Uber en la ciudad de Mar del Plata, donde aseguró que comenzó a descomponerse y decidió arrojarse del vehículo en movimiento junto a su hijo.

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Me tiré con mi hijo del Uber. Tengan cuidado, estamos bien. Esto fue en Mar del Plata el 24 de marzo, a las 16:20. No puedo ni ver el video que me da náuseas”, expresó en redes sociales.

Síntomas y sospechas durante el viaje

Según relató, había solicitado el viaje para dirigirse a la casa de su madre. Sin embargo, pocos minutos después de iniciar el recorrido por avenida Rivadavia, comenzó a experimentar síntomas físicos preocupantes.

Se me empezaron a dormir las manos, los pies, las piernas y a doler la garganta”, explicó. En ese contexto, también manifestó haber notado un movimiento extraño del conductor: “No sé si fue algo que toqué o si el conductor tiró algo, porque lo único que vi fue que hizo un movimiento como si se agachara”.

Embed - Me tiré con mi hijo del Uber. Tengan cuidado, estamos bien. Esto fue en Mar del plata 24/03/26 a las 16:20. No puedo ni ver el video que me da náuseas. #uber #denuncia #maternidad #fyp #bebe
@jackiesalasok

Me tiré con mi hijo del Uber. Tengan cuidado, estamos bien. Esto fue en Mar del plata 24/03/26 a las 16:20. No puedo ni ver el video que me da náuseas. #uber #denuncia #maternidad #fyp #bebe

sonido original - Jackie mamá

La decisión de arrojarse del vehículo

Ante el temor por su seguridad y el avance de los síntomas, la joven decidió no alertar al chofer. En cambio, esperó a que el vehículo disminuyera la velocidad y tomó una decisión extrema. “No le iba a decir ‘frene’ porque no sabía si iba a acelerar”, explicó.

Según indicó, logró abrir la puerta y arrojarse del auto en movimiento, cayendo de pie y corriendo hasta la intersección de Rivadavia y Francia, donde pidió ayuda. La mujer relató que, pese a que era feriado y había poca circulación, vecinos de la zona la asistieron al verla en estado de shock.

Trajeron una reposera, me sentaron y me tiraron agua. Les agradezco muchísimo”, contó. Además, aseguró que el conductor no se detuvo a ayudarla: “Dejó la puerta abierta y se fue. No bajó ni puso balizas”.

Finalmente, logró comunicarse con su familia y su pareja llegó al lugar. El caso fue denunciado ante la Justicia, que ahora investiga qué ocurrió durante el viaje.

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