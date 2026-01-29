Confirmaron cuándo cobran el sueldo de enero los estatales de Mendoza

Según se indicó de manera oficial, el pago se realizará en la fecha prevista y los haberes quedarán acreditados en las cuentas bancarias correspondientes.

El Gobierno confirmó la fecha de cobro de los estatales

El Gobierno de Mendoza informó que el viernes 30 de enero estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales de la provincia.

Según se indicó de manera oficial, el pago se realizará en la fecha prevista y los haberes quedarán acreditados en las cuentas bancarias correspondientes, permitiendo su disponibilidad a partir de ese día.

El anuncio fue difundido a través de los canales institucionales de la Provincia, como parte del cronograma habitual de pago de salarios al personal de la administración pública provincial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mendozagobierno/status/2016841808622301473?s=46&t=-gLinISmp-p63MR3DiE7iA&partner=&hide_thread=false Mañana viernes 30 de enero estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales. pic.twitter.com/3jz9K5qLrE — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) January 29, 2026