Confirmaron cuándo cobran el sueldo de enero los estatales de Mendoza

El Gobierno de Mendoza informó que el viernes 30 de enero estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales de la provincia.
Según se indicó de manera oficial, el pago se realizará en la fecha prevista y los haberes quedarán acreditados en las cuentas bancarias correspondientes.
Según se indicó de manera oficial, el pago se realizará en la fecha prevista y los haberes quedarán acreditados en las cuentas bancarias correspondientes, permitiendo su disponibilidad a partir de ese día.
El anuncio fue difundido a través de los canales institucionales de la Provincia, como parte del cronograma habitual de pago de salarios al personal de la administración pública provincial.