Compró en un súper chino un vino premium mendocino, pero era trucho: lo delató el sabor y un "sutil" error de etiqueta

La falsificación de productos de alta gama no es exclusiva de la moda o la tecnología: el mundo del vino también enfrenta este riesgo. Un video que se viralizó en redes sociales encendió la alarma sobre la posible circulación de vinos falsificados en el país, tras la denuncia de un consumidor que detectó una copia de la reconocida etiqueta El Enemigo Malbec.

El hecho fue expuesto por Diego Merena , director de una consultora empresarial y aficionado al vino, quien compartió en su cuenta de Instagram dos botellas similares, pero con diferencias evidentes en sus etiquetas y calidad del producto. " Compré una botella de Enemigo Malbec 2022 y cuando lo abrí y lo puse en la copa no era el vino de Alejandro Vigil y Adrianna Catena", relató. Lo adquirió en su supermercado de La Plata .

Merena señaló errores ortográficos en la contraetiqueta, donde "Adrianna" figuraba como "Adianna", y diferencias sutiles en las letras de la etiqueta frontal. “ Hago este video para alertar de que esto está circulando y que ninguna otra persona vuelva a comprar un vino que no es”, sumó. Su publicación fue compartida más de 70.000 veces y recibió más de 1.600 comentarios.

En diálogo con Clarín Merena detalló: “ Cuando lo probé me di cuenta por el gusto , pero pensé que el problema podía estar en esa botella en particular. Entonces fui y compré otra de la misma añada 2022 en otro supermercado y, mirando con más atención, empecé a encontrar los errores en la etiqueta, el corcho pésimo , el sabor…".

El Enemigo.jpg

El propio Alejandro Vigil, al enterarse del caso, reaccionó con humor: "Lo bueno es que ya somos Louis Vuitton", bromeó, no obstante, aclaró que su equipo legal ya está trabajando en el tema para evitar que se repita.

Cómo detectar un vino falso y qué hacer

En Argentina, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) ofrece herramientas para que los consumidores puedan verificar la autenticidad de los vinos. A través de su sitio web, es posible consultar bodegas registradas y validar los datos de cada botella mediante el número de análisis que figura en la contraetiqueta.

En caso de detectar irregularidades, las denuncias pueden realizarse en las sedes del INV distribuidas en todo el país. Desde el INV afirmaron que “históricamente no se han producido muchos de estos casos y actualmente no hay denuncias en ninguna de nuestras sedes del país”. Tampoco la Cámara Empresarial de supermercados asiáticos (CEDEAPSA) reportó reclamos de esta índole, informó Clarín.

Merena, por su parte, decidió solo exponer su experiencia en redes y no realizar una denuncia formal: “No sé quién lo hizo, no quiero tener problemas”. Además, contó que conoce de otros casos similares al suyo donde los consumidores devolvieron las botellas al supermercado y obtuvieron el cambio por productos originales.

Las nuevas tecnologías para evitar fraude

Ante la creciente amenaza de los "fake wines", algunas bodegas han comenzado a incorporar tecnología para proteger sus productos. Rutini Wines, por ejemplo, implementó etiquetas con códigos QR vinculados a plataformas blockchain, permitiendo a los consumidores verificar la autenticidad de cada botella.

Además, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) trabaja en el proyecto internacional TRACEWINDU, que busca desarrollar una "huella dactilar" para cada vino, mejorando así su trazabilidad y protección contra fraudes.