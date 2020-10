Cómo son los tests que se hacen en 15 minutos y cuánto cuestan particular

Los test de antígenos son la última incorporación en la provincia para detectar el nuevo coronavirus. Se trata de un procedimiento sencillo que en sólo 15 minutos logra determinar si hay infección.

Laboratorios particulares ya realizan los nuevos testeos rápidos por hisopado para detectar antígenos para Covid 19. Foto: Mariana Villa Mariana Villa | Los Andes

Lo que detectan son proteínas que se expresan en las células ante la presencia del virus.

Es una metodología de diagnóstico que ya se utilizaba para otros virus respiratorios y que fue recientemente autorizada para coronavirus por la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).

Estos fueron incorporados a fines de septiembre por el gobierno mendocino pero además, también los están usando laboratorios privados. Ocurre que muchas personas que presentan síntomas y ante la demora para obtener turnos a través de sus obras sociales para testearse, optan por acudir a instancias privadas.

Allí, el test rápido cuesta 5 mil pesos mientras que el PCR, que se usó desde el comienzo cuesta 7 mil (puede haber diferencias entre laboratorios).

Se requiere una muestra que se extrae con un hisopado nasofaríngeo y se detecta con la técnica de inmunocromatografía. Con ella, si se encuentra el antígeno se produce un cambio de color en la tira del test.

Según detalló el doctor Carlos Espul, coordinador de la Red de Laboratorios de Biología Molecular de la provincia la metodología tiene ciertas limitaciones. “Se tiene que hacer dentro de la primera semana del comienzo de la enfermedad, ya que la determinación se logra cuando hay una carga antigénica importante”, remarcó.

Privados

Mariana es una de las personas que debió apelar a la prestación de manera privada: no conseguía atención a través del 0800 al que la obra social le indicó que debía llamar para obtenerlo.

“Llame para pedir el turno para que un médico viera a mi hijo y es él el que tiene que dar la orden para el hisopado, recién ayer se comunicó un médico con nosotros para saber cuáles eran los síntomas y quienes los presentaban y nosotros ya hace una semana que veníamos con el tema dando vueltas. El viernes le hicieron el hisopado, no tuvimos que esperar nada, no hice filas, me costó 5 mil pesos y a los 15 minutos estaba”, relató.

Explicó que no podía esperar una semana porque ella trabaja y no puede faltar “por la dudas” en caso de que también estuviese infectada

Claudio Suárez, director del laboratorio French de San Martín explicó que la idea de incorporarlo fue en principio darle solución a todas aquellas personas que quedaban fuera del sistema. " teníamos el caso de una paciente que necesitaba operarse de la rodilla pero sin hispodao negativo no lo hacían y esa solución no estaba en el Estado", refirió.

Las autoridades sanitarias los capacitaron para el uso de estos test que tienen mucho potencial para dar una respuesta rápida en pacientes sintomáticos

“Estos test detectan en una carga viral alta y se recomienda hacerlos hasta el día 7 (...) hemos visto que funcionan muy bien, teniendo en cuenta que no niega la presencia del virus sino que si es negativo y el cuadro empeora habría que rehisoparlo”, detalló. El positivo es indudable.

Hay que aclarar que los positivos deben cargarse en el sistema SISA y se debe tener gente capacitada para hacerlo.

Dijo que hay quienes todavía desconfían de este test aunque no hay una mayor inclinación por ese sino que la demanda de rápidos y OCR va en paralelo.

Abordajes

Los últimos días de setiembre llegaron a la provincia los 70.000 que adquirió el gobierno local. La intención es usarlos junto con los PCR y los serológicos para el diagnóstico. Los nuevos se han destinado principalmente para el uso en las brigadas territoriales del Ministerio de Salud y los municipios.

En parte permitirán descomprimir los laboratorios donde se hacen los PCR y gestionar más rápidamente los casos positivos que se detecten.