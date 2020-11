Ya confirmada la realización de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2021 en un formato virtual y sin público, por primera vez los 18 departamentos mendocinos tendrán una presencia real en el número central. Así lo confirmó la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri; quien destacó que la intención es contar una historia con cohesión y guionada, filmada en -por lo menos- un lugar emblemático de cada uno de los departamentos; y también en el exterior. En ese sentido, la composición será integrada por distintos micros audiovisuales que se filmarán en distintas ambientaciones. Y la difusión será gratuita para el público, por TV y streaming en las redes sociales.

Una escena que para la próxima Fiesta de la Vendimia no se vivirá: las gradas del Frank Romero Day repleta, y más de 1.000 artistas en escena.

“No tendremos una Vendimia tradicional como a las que hemos estado acostumbrados; ni tampoco va a ser un acto central clásico filmado. Va a ser una novedosa experiencia transmedia, que va a combinar lo audiovisual y que nos permitirá mostrar Mendoza al mundo”, confirmó esta mañana Juri, acompañada por representantes del rubro cultural, artístico y vitivinícola de Mendoza.

“Mendoza va a tener su Fiesta de la Vendimia 2021, y es un símbolo de lo que los mendocinos podemos lograr cuando aunamos voluntades. Es una confirmación importante, sobre todo en un contexto en el que los organizadores del show de Viña del Mar y del Carnaval de Río anunciaron la suspensión de sus espectáculos. Tomar la decisión de suspender es el camino más cómodo, pero queremos demostrar que no es en vano el trabajo que se ha estado haciendo; y que Mendoza salga a mostrarse al mundo y que quede en claro que podemos salir adelante”, siguió la ministra.

Si bien el evento propiamente dicho se celebrará el sábado 6 de marzo por la noche -en ese momento se transmitirá por canales de televisión, la plataforma Mendoza en Casa y las redes sociales oficiales del Ministerio-; ya durante enero y febrero podrá disfrutarse de algunos adelantos, y material de backstage e histórico que sirva como antesala al broche.

Transmedia

Al menos una locación emblemática de cada departamento mendocino; desde una bodega hasta espacios icónicos. Esas serán las, por lo menos, 18 locaciones que tendrá la Fiesta de la Vendimia 2021. Este año no se sorteará un director y un equipo técnico, sino que serán 14 ex directores de la Fiesta máxima que trabajarán en conjunto en la propuesta. Y desde el clúster audiovisual se realizarán las convocatorias para productores y equipos.

“Va a ser imposible celebrar una Fiesta de la Vendimia tradicional; no solo por la cantidad de asistentes, sino porque estaríamos hablando de más de 1.000 artistas compartiendo escenario. En cuanto a las locaciones y la forma de filmar, estamos pensando en pequeñas cápsulas puntuales y que, preferentemente, sean al aire libre. La idea es trabajar en grupos”, indicó Juri, quien resaltó que no será una transmisión en vivo; sino que se tratará de un producto ya producido el que se difundirá la noche del 6 de marzo. No obstante, no descartó de lleno que pueda haber algunas intervenciones en tiempo real.

Además, la intención es incorporar al sector vitivinícola con una participación activa dentro del guión y la producción de la fiesta transmedia. Entre otros puntos, se pretende que el proceso de elaboración del vino tenga un protagonismo central.

Mil puestos de trabajo

Para la realización de esta inédita fiesta, las autoridades culturales confirmaron además que se mantendrán los mil puestos de trabajos a artistas que se desempeñarán; una cifra similar a la de todos los años.

Carlos Casciani, del Movimiento de Músicos Independientes de Mendoza, celebró la confirmación de los 1.000 puestos de trabajo.

“Tener la posibilidad de poder trabajar en Vendimia es tener toda una expectativa para los trabajadores y las trabajadoras. Queremos agradecerles a las autoridades haber podido llegar un diálogo en donde se consensúen los puestos de trabajo y las condiciones. Todo esto sumado a un año donde durante casi ocho meses no hemos podido trabajar; por ello es importante la convocatoria”, destacó el músico Carlos Casciani, representante del Movimiento de Músicos Independientes de Mendoza (MMIM).

Un mandato más

Otra confirmación -que ya era un hecho y al que solo le restaba la oficialización- es que reina y virreina nacionales de la Vendimia 2020 continuarán con su mandato también durante el 2021. En ese sentido, la ministra confirmó que no habrá elección de soberanas; por lo que Mayra Tous (reina) y María Eugenia Serrani (virreina) portarán el cetro y la corona un año más.

Mayra Tous, Reina Nacional de la Vendimia 2020.

“Para nosotras es una tremenda oportunidad poder quedarnos otro año. Y es todo un desafío poder hacer una vendimia innovadora”, resaltó la reina nacional, quien valoró el diálogo y la voluntad para que se realice la celebración.

Para el mundo

Si bien la puesta aún no tiene guión ni nombre definido, es un hecho que los ex directores de las fiestas y otros hacedores culturales trabajarán en conjunto en el novedoso proyecto. Y que la ventaja de no ser presencial, es que todos los cañones apuntarán a una amplia difusión.

En ese sentido, Juri indicó que ya han iniciado gestiones con la Cancillería Argentina y con diferentes cadenas de hoteles para que en los consulados y establecimientos del mundo entero se puedan hacer convocatorias a ciudadanos mendocinos y argentinos que vivan en el exterior. “La idea es que la gente se pueda juntar a ver la Vendimia 2021 en los consulados o embajadas esa noche. Va a ser una Vendimia federal y democrática, ya que no habrá palcos ni sectores para disfrutarla. Pero también queremos que en Mendoza haya familias que esa noche se junten a disfrutarla en su casa, y puedan brindar. O cosechadores, cosechadoras y productores que -por ejemplo- puedan juntarse a verlo -siguiendo todos los protocolos- en un centro cultural; por ejemplo”, indicó la ministra.

Vendimias departamentales

En cuanto a las fiestas departamentales -que, en circunstancias normales ya tendrían hasta sus celebraciones distritales en marcha-, Juri indicó que quedará a criterio de los intendentes y directores o secretarios municipales de Cultura la decisión sobre la forma en que la celebrarán. En ese sentido, Luján es una de las pocas comunas que confirmó que hará su fiesta presencial, aunque con una inédita modalidad: espectáculos artísticos en distintas bodegas, para pocas personas y en simultáneo.

Vino edición especial y otras celebraciones en stand by

En representación del sector vitivinícola mendocino, participaron Sergio Villanueva (de la Unión Vitivinícola Argentina) y Walter Bressia (presidente de Bodegas Argentinas). Además de agradecer el esfuerzo de las autoridades y resaltar la convocatoria y el trabajo en conjunto; los representantes de la industria confirmaron dos aspectos.

El primero, es que se lanzará -en sintonía con la Vendimia 2021- una edición especial de vino, para ser comercializado en la provincia, el país y el mundo. Pero, además, se refirieron a otros eventos periféricos de la Vendimia; y que suelen acompañar y complementar el calendario. Uno de ellos es la Fiesta de la Cosecha.

Aunque la ministra Mariana Juri destacó que en lo referido a fondos provinciales todo se destinará a la producción transmedia; Villanueva no descartó de lleno que se pueda celebrar de alguna manera. “En lo que es la Fiesta de la Cosecha, desde hace tiempo venimos trabajando ya con el tema del streaming; puesto que el objetivo inicial es fomentar el consumo de vino. Y si bien no estamos en condiciones de confirmar, seguramente tendremos tiempo como para esperar y definir cuál es el formato correspondiente para hacerlo, según lo permita la situación”, se explayó.