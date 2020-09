Cómo se defiende el organismo cuando ingresa el coronavirus

Tras la llegada del coronavirus y la consiguiente pandemia, uno de los frentes de batalla se enfocó en estudiar cómo se defiende el organismo y lograr proveer inmunidad a quienes aún no se enferman para detener el contagio.

“A grandes rasgos, el sistema inmunitario se divide en dos grandes equipos de respuesta. Aquellos que responden rápidamente a agentes patógenos como virus, pero sin precisión ni refinamiento, forman parte del sistema inmunitario innato. Los especialistas, que atacan de forma selectiva y con gran sofisticación biológica, aparecen días más tarde en el cuerpo humano alertados por el sistema innato, y constituyen el sistema inmunitario adaptativo”, explica Esther Samper en una publicación de el Diario.es.

“La inmunidad puede ser celular (mediadas por los linfocitos asesinos, como se los llama) y la inmunidad humoral que generan los anticuerpos, con la inmunglobulina M primero y luego la G”, detalló Iris Aguilar, directora de Inmunizaciones de la provincia.

Para explicar de manera sencilla un proceso complejo explicó que hay una reacción inicial de defensa: en un primer momento tras el ingreso del virus el cuerpo genera anticuerpos (inmunoglobulinas M) que es una reacción aguda. Primero se activa la respuesta humoral. Estas disminuyen con el tiempo a medida que avanza la enfermedad que produce la Covid-19. Luego, entran en acción las inmunoglobulinas G, que según destacó, en algunas enfermedades dan inmunidad de por vida y en otras desaparecen con el tiempo. Esa es justamente la información que se trata de conocer respecto del nuevo virus para saber si puede generarse inmunidad comunitaria, pero justamente por ser tan reciente su circulación, no puede asegurarse.

“Los virus pueden ser eliminados del organismo a través de anticuerpos antes de tener la oportunidad de infectar a una célula”, explica la Sociedad Británica de Inmunología.

“Los anticuerpos son proteínas que reconocen específicamente los patógenos invasores y se unen a ellos. Esta unión permite la erradicación del virus a través de distintos mecanismos”, explica.

También entra en escena la inmunidad del celular de la mano de los linfocitos B, que son una especie de memoria. “Son importantes en el plano de la vacunación, por ejemplo, si me olvido del refuerzo, no reinicio el esquema sino que usó ese linfocito que se acuerda de la primera dosis y activa la inmunidad”, señaló Aguilar.

Comentó que en otras infecciones se genera también la inmunidad celular con linfocitos de memoria que hacen que el organismo active las defensas para cuando vuelva estar en contacto con el microorganismo.

En este plano también tienen un papel destacado los linfocitos T, que para muchos deberían ser el foco de atención para avanzar en el estudio de la inmunidad que produce el virus y el desarrollo de vacunas.

La infectóloga Andrea Vila es una de ellas. Dijo que hasta ahora se está enfocando la mirada en los anticuerpos y la serología. Explicó que estos son producidos por las inmunoglobulinas que son producidas por los linfocitos B y son una parte de la respuesta inmune frente a una infección viral. Pero por otra parte, están los linfocitos T “y de hecho considero que son más relevantes que la respuesta generada por los linfocitos B”.

“Los estudios están demostrando cada vez más que los linfocitos T proveen una respuesta inmune sólida aun en personas que no desarrollan anticuerpos después de la infección”, remarcó. De todas formas, considera que desarrollar anticuerpos después de la infección no es por el momento un pasaporte a la inmunidad, no se puede afirmar nada hasta que no haya pasado más de un año de la pandemia porque en general la inmunidad de anticuerpos comienza a decaer a los 6 meses o al año pero la de los linfocitos T suele ser más prolongada. “No estamos en un momento en que se pueda decir que la enfermedad deja inmunidad de por vida”, subrayó.