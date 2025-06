Cómo influye la falta de sueño en las decisiones: "Es equivalente a tener alto nivel de alcohol en sangre"

No dormir es estar “un poco borracho”

El reconocido Diego Golombek, doctor en Ciencias Biológicas, divulgador científico y director del instituto, destacó que la falta de sueño tiene un sinnúmero de consecuencias en lo que va a suceder al día siguiente y el resto de los días. Explicó que hay consecuencias cognitivas, en cómo funciona la mente, la cognición, incluyendo la toma de decisiones. “No dormir bien quiere decir no dormir lo suficiente, o no tener una calidad de sueño adecuada, o no dormir en el momento adecuado para lo que indica el reloj biológico, y hay muchas evidencias de que después de una mala noche de sueño, la toma de decisiones al día siguiente no es todo lo racional que uno quisiera”, señaló.

Aclaró que depende de muchos factores y por eso trabajan en abordajes en diferentes poblaciones y actividades. Aceptó que una de las principales consecuencias del mal sueño son los accidentes y dentro de ellos, los accidentes de tránsito. “Es más -señaló- el estar mal dormido, no tener las horas suficientes de sueño, es equivalente a tener un nivel de alcohol en sangre más allá de lo permitido, o sea, estar mal dormido es estar un poco borracho. Nuestro tiempo de reacción es similar en ambos casos”.

En 50 años, la población ha perdido más de dos horas de sueño según la Fundación Nacional del Sueño En 50 años, la población ha perdido más de dos horas de sueño según la Fundación Nacional del Sueño

Y por eso se preguntó: “Dado que tenemos esta exitosa campaña del conductor designado, si bebiste no conduzcas, ¿no tendríamos también que pensar en el dormidor designado? Si no dormiste bien, no conduzcas. La mayoría de los accidentes viales tienen en algún momento un componente que tiene que ver con la fatiga, con el sueño, etcétera. Así que es importantísimo estudiar esto y a partir de los datos que consigamos, a partir de la evidencia que consigamos, hacer políticas públicas”.

Para el científico, para eso también sirve la ciencia y la investigación, “que la verdad que está bastante maltratada en nuestro país en este último tiempo, una de las consecuencias es tener evidencia para tener mejores políticas públicas, entre otras las que tienen que ver con el tema de los conductores”, destacó.

Hay acuerdo en que la falta de sueño afecta muchos aspectos del desempeño diario. Reduce los reflejos, aumenta los tiempos de reacción, deteriora la atención, la memoria, la capacidad de concentración; también tiene efectos emocionales, aumenta la ansiedad y las respuestas negativas en situaciones de estrés. Así enumeró algunas de las consecuencias Victoria Lescano Charreau, becaria doctoral en Ciencias Aplicadas en el Laboratorio del Tiempo y la Experiencia (Litera) en la Universidad de San Andrés. “Sabemos que la sobrecarga laboral afecta el tiempo de descanso, por supuesto, y esto deteriora a su vez el rendimiento y aumenta los riesgos. Así que trabajadores, por ejemplo, con pluriempleo, con turnos rotativos, turnos nocturnos como conductores, son poblaciones vulnerables”, aseguró.

Consecuencias del mal sueño en las decisiones de los jueces

Por la evidencia recabada, están convencidos de que, entre otras cosas, el sueño influye sobre la calidad de toma de decisiones. “Para cualquier profesión- aclara el investigador- en este momento lo estamos enfocando a jueces de fuero penal, porque obviamente sus decisiones son importantísimas, y tal vez una pequeña incidencia, un pequeño incremento gracias al sueño puede colaborar para que su calidad de vida esté mejor, y en consecuencia sus decisiones sean diferentes. Pero esto es un estudio piloto, estamos viendo qué sucede. No tenemos todavía resultados, y los tendremos dentro de bastante tiempo”.

Respecto a cómo influye la falta de sueño en la toma de decisiones en general y en particular en los jueces, Lescano explicó que afecta procesos cognitivos que son fundamentales, como la atención, la memoria, la regulación emocional. “Hay investigaciones que muestran que la privación de sueño, es decir dormir poco, incrementa las respuestas emocionales negativas frente a estresores externos y también hay algunas investigaciones que muestran que altera el juicio moral en el sentido de que disminuye la capacidad de razonamiento moral y la conciencia del contenido moral de las acciones”, mencionó.

Frente del edificio del Poder Judicial de Mendoza. José Gutiérrez / Los Andes El estudio denominado “El impacto del sueño en las decisiones judiciales”, que se hará en Mendoza, está dirigido a jueces penales de primera instancia. / Los Andes

También hizo referencia a un estudio que se hizo en Israel en el 2011 que mostró que las decisiones judiciales en libertades condicionales variaban según la fatiga de los jueces. “Lo que vieron los investigadores fue que después del descanso del almuerzo las decisiones eran más benignas y que se iban volviendo progresivamente más severas a medida que se acumulaban horas de trabajo antes del siguiente descanso. Y para los autores este agotamiento de las decisiones llevaba a los jueces a elegir la decisión que era cognitivamente más fácil o más segura que era denegar los pedidos”, explicó.

Eso generó algunos debates en torno a cuáles eran los factores que influían en esta decisión: si el descanso, el hambre u otros.

El estudio denominado “El impacto del sueño en las decisiones judiciales”, que se hará en Mendoza, está dirigido a jueces penales de primera instancia. Fue ofrecido por la Universidad de San Andrés a la Suprema Corte de Justicia y es una investigación voluntaria y anónima que durará dos semanas. Los jueces utilizarán una pulsera que registrará variables como el ritmo cardíaco, las horas de descanso y la actividad física diaria, permitiendo un monitoreo continuo de los ciclos de vigilia y sueño durante las 24 horas.

“Los jueces del fuero penal constituyen una población con alto estrés laboral y además cuyas decisiones son complejas y tienen un impacto social relevante, por lo que resulta importante entender si hay factores exógenos que puedan influir”, resaltó Lescano.