Cómo hacer una empanada tucumana o salteña de manera fácil y rápida

Este 8 de Abril se celebra el Día de la Empanada, una de las comidas más típicas del país y eligida por muchos. Con diferentes rellenos y sabores, siempre están presentes en los almuerzos o cenas de los argentinos.

El origen de la empanada se remonta a la costumbre de los viajeros de rellenar panes con viandas o vegetales para consumirlos en el campo o en el trayecto del viaje.

Sin embargo, entre las clásicas y las que poseen distintos rellenos, surge una mini “grieta”. Esto tiene que tiene que ver con las diferentes preparaciones que realizan los tucumanos y los salteños. Pero, aunque las dos son muy elegidas, en esta nota te contamos las diferencias y los diversos métodos de preparación.

¿Qué diferencias existen entre las empanadas salteñas y tucumanas?

Las principales diferencias entre ambas se encuentran en el relleno y en el método de cocción. Por un lado, las empanadas tucumanas no llevan papa, ni arvejas, ni aceitunas. Se destacan por ser muy jugosas y llevan carne picada a cuchillo, cebolla de verdeo, cebolla blanca, ají molido, pimentón dulce y huevo picado.

Las empanadas tucumanas no llevan papa, ni arvejas, ni aceitunas, son muy jugosas y llevan carne picada a cuchillo. Gentileza: Clarín.

El corte de carne que se utiliza es el matambre y se cocinan en horno a gas o de barro. Por último, lo que la hace completamente diferente es que se puede observar un chorrito de limón en cada mordiscón.

Por su parte, las empanadas salteñas no son picantes y tiene un tamaño pequeño. Llevan papa hervida, carne cortada a cuchillo, cebolla común, de verdeo, huevo duro, morrón, ají molido, comino y pimentón, todo rehogado en grasa de pella. Su cocción se realizar en horno de barro o también pueden ser fritas.

Las empanadas salteñas no son picantes y son pequeñas. Gentileza: Salta Soy.

A diferencia de las tucumanas, las empanadas salteñas utilizan cortes de carne sin demasiada grasa, principalmente nalga o, en menor medida, roast beef.

Cómo hacer empanadas salteñas

INGREDIENTES

Para la preparación de la masa (aproximadamente 24 discos):

- 500 g harina común - 50 g grasa de Pella

Para el relleno:

- 2 ó 3 papas medianas - 3 huevos - 500 g carne picada (NO molida por máquina) a cuchillo. Puede ser nalga, roast beef, etc. - 1 cebolla de verdeo - 1 pimiento morrón rojo - Sal - Pimienta - Comino - Pimentón dulce - Ají molido - Aceite común

Para la salsa picante:

- 2 tomates perita - 1 ají picante, “los chiquitos” - Aceite común

PREPARACIÓN

1. Para hacer los discos: con la harina formar un círculo, en el centro verter la grasa de pella previamente derretida y agua tibia con sal. Amasar formando una masa lisa y suave y dejar reposar de 15 a 20 minutos.

- Luego estirar la masa con un palo de amasar, hasta una altura no muy gruesa dado que estas empanadas son pequeñas. Poner los discos uno sobre otro y reservar.

2. Para el relleno:

- En una olla poner a calentar aceite y rehogar las cebollas cortadas en cubos pequeños y el morrón picado de igual forma.

- Agregar la carne, que previamente debe ser cortada en pequeños cubos. Es tedioso, lleva su tiempo, pero vale la pena.

- Una vez que la carne tiene el color gris característico por el calor, condimentar con sal, pimienta, comino, pimentón y ají molido.

- Hervir las papas, cortadas también en pequeños cubos, hasta que queden a punto. No pasarse en la cocción, ya que se terminan de cocinar en la empanada.

- A la preparación del relleno, agregarle caldo de la cocción de las papas, un poco para que tome gusto. Dejar evaporar un poco y apagar.

- Picar finamente los huevos (previamente cocinados) y la cebolla de verdeo (la parte verde) y agregar al relleno. Revolver todo.

3. Para el armado y horneado:

- Tomar un disco, y con una cucharada de relleno empezar a armar las empanadas. Deben contener bastante relleno, sin escurrir el jugo. Hacer el repulgue (cierre del disco).

- Tener el horno muy caliente, así simula el característico horno de barro. Meter las empanadas y revisar al rato, apenas la masa esté dorada retirar, recordar que el relleno ya está cocido.

4. Para la salsa picante:

Es un clásico, sin esto no es empanada salteña. - Rallar los tomates, finamente evitando la piel. - Agregar sin semillas los ajíes picantes, MUY finamente picados (si no consiguen usar ají picante común.) No abusar, son muy picantes. Con medio es suficiente. - Agregar sal y pimienta. - Mezclar mientras se le agrega un hilo constante de aceite, hasta que tome una consistencia no muy líquida. Probar, tiene que ser picante pero rico, tolerable.

Cómo hacer empanadas tucumanas

Ingredientes

-500 g. matambre (falda de ternera)

-125 g. cebolla

-3 huevos

-1 cebolleta

-½ cda. pimentón de la Vera

-½ cda. comino

-Sal y pimienta negra molida (al gusto de cada casa)

-Cayena (opciona)

-Aceite de oliva virgen extra

-Para la masa de las empanadas:

- 500 g. harina de trigo

-200 g. agua

-100 g. manteca de vaca

-12 g. de sal

PREPARACIÓN DEL RELLENO DE LAS EMPANADAS ARGENTINAS TUCUMANAS

-Colocar el matambre en una cazuela y cubrirlo de agua. Luego, la carne se pone a a cocer con una pizca de sal durante unos 60 minutos.

-La carne debe quedar tiernísima. Retirar la carne de la cazuela y guardar el caldo.

-Cortar la carne con un cuchillo afilado en dados pequeños, lo más pequeños posible, de modo que la carne quede desmenuzada y reservar.

-En una sartén calentar un chorrito de aceite de oliva y añadirla cebolla cortada en daditos pequeños. Sofreír hasta que esté blandita y transparente.

-Añadir la carne, la sal, el comino molido y la cayena y seguir cocinando 5 minutos.

-Retirar la sartén del fuego y agregar el pimentón. Remover bien para que se integre con el resto de ingredientes y añadimos 150 ml. del caldo de la cocción de la carne.

-Volver a poner la sartén al fuego y cocinamos a fuego medio durante unos 10 minutos.

-Mientras el relleno se enfría, preparar el resto. Cocinar los huevos, pelarlos y cortarlos en dados. Pelar la cebolleta y cortarla en daditos pequeños.

-Añadir la cebolla y los huevos troceados a la mezcla de carne de la sartén y remover para que quede un relleno uniforme.

PREPARACIÓN DE LA MASA DE LAS EMPANADAS TUCUMANAS

-Añadirel agua o la misma cantidad del caldo de la cocción de la carne y comenzamos a combinar todos los ingredientes añadiendo una pizca de sal.

-Volcar la masa sobre la encimera de la cocina y trabajarla hasta que quede lisa y homogénea.

-Amasar hasta que tengamos la grasa bien distribuida por toda la masa, con unos 5 minutos será suficiente.

PREPARACIÓN FINAL Y PRESENTACIÓN DE LAS EMPANADAS TUCUMANAS

- Con una porción de unos 60 gr. estirarla con un rodillo dándole forma redondeada.

-Colocar la masa en el hueco de la mano y sellaros bordes de los laterales presionando con los dedos, de tal forma que quede como una barca.

-Reller la barca con dos o tres cucharadas de relleno. Con la punta de los dedos presionar los bordes de la masa para sellarla.

-Una vez sellada doblarla sobre sí misma hasta que el borde quede doblado sobre sí mismo.

-Retirarlas empanadas del horno y dejamos que se templen para no quemarnos.minutos.orno.

-Con el horno previamente caliente a 200ºC, horneamos las empanadas durante 20 minutos.

-Retirar las empanadas del horno y dejar que se enfríen para no quemarnos.