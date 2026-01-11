Como "CSI", pero en la vida real: así trabaja el laboratorio de huellas genéticas más avanzado de América

Pasa en la vida, pasa en las películas. Como aquel viejo lema con el que un canal de cable promocionaba su programación, esta es la síntesis con que puede definirse el funcionamiento del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas (RPHGD) del Ministerio Público Fiscal de Mendoza y su laboratorio . Y que nada tiene que envidiarle, por ejemplo, a cualquiera de las versiones de "CSI" .

Este mes, la dependencia cumplirá 9 años de funcionamiento pleno, lapso en que ya se han recopilado más de 104.000 perfiles genéticos (y contando). El pocas palabras, el registro mendocino cuenta con más de 104.000 personas identificadas por medio de sus huellas genéticas , cerca de 5% de la población total y entre quienes se destacan imputados y condenados por distintas causas, los integrantes de todas las fuerzas de seguridad y los guardias de seguridad privada.

Esta cifra no está nada mal si se tiene en cuenta que en América Latina existen contadas bases de datos con un total de perfiles genéticos que superen 1% de la población total .

Desde enero de 2017 -cuando comenzó a funcionar- ya se han logrado 1.622 matches . Se considera match cuando, al cruzar el material genético obtenido de una escena delictiva -por ejemplo- con la información disponible en el registro, se encuentra una coincidencia con uno de los perfiles ya registrados . Esas coincidencias aportaron un dato en más de 500 causas hasta el momento .

" Que se encuentre un match no significa que se resuelva una causa . Porque el match puede determinar, por ejemplo, que una persona estuvo en un lugar. Pero luego corresponderá al fiscal o juez determinar si es determinante para el caso", sintetiza el director del registro mendocino, Miguel Marino .

De esos 1.622 matches -o coincidencias- contabilizados desde el primer día, 409 "saltaron" en 2025. Fue la primera vez en que se superaron los 400 en un año (el promedio era de entre 310 y 320 matches anuales), lo que significa más de un match al día.

Laboratorio 8 Como "CSI", pero en la vida real: así trabaja el laboratorio de huellas genéticas más avanzado de América

"Tenemos un récord de perfiles genéticos, y es muy poco factible que pueda ser igualado por cualquiera de los otros bancos genéticos del país. Estamos casi en 5% de la población de Mendoza, un porcentaje fantástico y en los niveles más altos que hay a nivel mundial. Esto es muy bueno, porque nos da un espectro de trabajo excelente para después poder cotejar evidencias que van llegando e incorporándose para el hallazgo de autores responsables de hechos ilícitos", resaltó a su turno el procurador general de Ministerio Público Fiscal de Mendoza, Alejandro Gullé.

Además, resaltó el incremento de 20% en la cantidad de pruebas tomadas por el registro en 2025, récord que atribuyó a la tecnología de "ultimísima generación" con que se está trabajando. Mientras que hasta el año pasado se reunían entre 10.000 y 10.500 pruebas al año, en 2025 se llegó a 12.700.

Los aportes del laboratorio del RPHGD, que cuenta con el sistema CODIS (desarrollado por el FBI estadounidense) trascienden los límites de lo meramente criminal. Solo por mencionar un ejemplo, desde 2017 han permitido 39 restituciones de identidad. Se trata de aquellos casos en que personas tienen dudas respecto a su linaje familiar y han podido confirmar lazos sanguíneos gracias a estos matches.

CSI Mendoza: así es el laboratorio de huellas genéticas más importante de América Latina por dentro

Un forcejeo con otra persona que deja rastros de piel bajo las uñas, una colilla de cigarrillo, la manipulación de una barreta para violentar una puerta o hasta una prenda que cae en la escena del delito. Ni hablar de los restos de semen ante un aberrante episodio de abuso sexual. Todo ello es suficiente para, por medio del registro de huellas genéticas, identificar al autor de cualquier delito.

Laboratorio 3 Como "CSI", pero en la vida real: así trabaja el laboratorio de huellas genéticas más avanzado de América

Todas estas escenas que parecen sacadas de "CSI" o de cualquier serie y/o película policial en las que una pieza microscópica de evidencia puede cambiar -y resolver- todo tienen su versión en la realidad. Y el registro mendocino y su laboratorio son de referencia, tanto que ha prestado colaboraciones con episodios puntuales registrados en otras provincias del país.

Como proyecto, el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas nació en Mendoza a partir de 2016, aunque entró en funcionamiento en enero de 2017. Desde el comienzo, el objetivo de esta herramienta fue simple y contundente: cada vez que una persona era imputada o procesada por un delito, se tomaría una muestra de ADN y se transformaría en un perfil digital único. Esa información quedaría almacenada en una base de datos que luego se usaría para comparar con restos de ADN recolectados en escenas de crímenes. Y así funciona hace nueve años.

Según explicó Marino, el RPHGD del MPF de Mendoza cuenta con 72% de eficacia al momento de ponerles un nombre y apellido al ADN identificado. A nivel mundial, es una cifra que se encuentra -por ejemplo- por encima de la base de datos de la que dispone Inglaterra (en todo el país), y que cuenta con 64% de eficacia para identificar personas.

Laboratorio 6 Como "CSI", pero en la vida real: así trabaja el laboratorio de huellas genéticas más avanzado de América

Si bien identificar un perfil genético por medio del ADN no es sinónimo de resolver un delito, la ecuación generalizada -y en base a la experiencia- es que hay que multiplicar por cuatro la cantidad de matches positivos para conocer el alcance de esta coincidencia y su incidencia en causas penales (lo que puede permitir ampliar imputaciones).

El caso más representativo -y mediático- en Mendoza y que grafica el alcance de las causas que se pueden resolver gracias a las coincidencias arrojadas por el RPHGD data de 2018. Un efectivo de la Policía de Mendoza fue detenido tras haber sido denunciado por un episodio de violencia de género. No obstante, al analizar su material genético y cruzarlo con la información disponible en el registro -en base al material recolectado en otros episodios- se confirmó que este policía era el autor también de otros seis episodios delictivos, entre los que sobresalían abusos sexuales y robos agravados (algunos los cometía vistiendo el uniforme de la fuerza).

Paso a paso, cómo funciona el laboratorio de huellas genéticas

El laboratorio mendocino tiene dos roles fundamentales. Por un lado, el de incorporar registros a la base de datos. Pero, además, al lugar llegan de distintos lugares evidencias de ADN para ser analizado. Este último es el trabajo pericial que se hace por fuera de la base de datos provincial, y es aquí donde se presta colaboración con otras provincias. O, por ejemplo, donde entran todos aquellos casos de restitución de identidad ante la confirmación de lazos parentales que se desconocían.

Laboratorio 9 Como "CSI", pero en la vida real: así trabaja el laboratorio de huellas genéticas más avanzado de América

La mecánica de trabajo del registro resulta atrapante. La intervención inicial del RPHGD se da en base a lo que puede llegar a encontrarse en cualquier escena delictiva. Una prenda olvidada, una huella de saliva en un vaso o cualquier objeto que haya sido manipulado ya presenta rastro biológico.

Existen dos maneras de tomar ese material, cada una siguiendo un flujo de trabajo diferenciado. Por un lado, está la huella genética que se toma de evidencias, que es aquella que se obtiene de distintos objetos encontrados in situ y sin saber a quién pertenece (colillas de cigarrillo, ropa o vasos, por ejemplo). Además, está la huella tomada de referencias, y es aquí donde la extracción se hace a una persona con el agregado que desde el primer momento se conoce a quien pertenece.

"Tomar la muestra de la evidencia suele ser más difícil. Por ejemplo, cuando se encuentra un hueso, muchas veces ha estado a la intemperie, expuesto al sol y a las altas temperaturas. Entonces, el paso del tiempo y las inclemencias climáticas llevan a que se deteriore". describe Marino.

Cada flujo de trabajo incluye sus propios laboratorios. En el caso de la huella genética que se pretende obtener en base a evidencia, el primer laboratorio es precisamente el de procesamiento de huesos. Aquí, por medio de una metodología bien precisa, se apunta a moler el hueso para poder analizarlo.

Otro de los laboratorios es el de Microscopía. Este es fundamental en episodios de abuso sexual, ya que se buscan identificar espermatozoides en prendas de vestir. Estas manchas se rastrean utilizando una luz especial, conocida como luz forense.

Laboratorio 10 Como "CSI", pero en la vida real: así trabaja el laboratorio de huellas genéticas más avanzado de América

Una vez que se identifica la mancha, se pasa al siguiente laboratorio, de pruebas preliminares y análisis de evidencia. Si se identifica que la mancha corresponde a saliva o semen, se idea una estrategia para extraerla de la evidencia. Es momento de pasar al laboratorio de Extracción de ADN, donde dos robots con última tecnología se encargan de extraer ese material y se hace la cuantificación de ADN (se determina cantidad y calidad),

El siguiente paso es el Laboratorio de Pre PCR de Evidencia, donde se aplican los marcadores genéticos para proceder a la identificación. Mientras que el estándar internacional de marcadores está cuantificado en 16, en Mendoza se utilizan entre 22 y 27.

Luego es momento de pasar al laboratorio post PCR de Evidencia y así llegar a la Sala de Secuenciadores. En esta instancia se analiza la muestra ya amplificada y se obtiene el código genético correspondiente (sin vincularlo aún a algún nombre y apellido), La sala de secuenciadores tiene capacidad para analizar 4 placas de 96 muestras en cada una de ellas en simultáneo, lo que permite analizar cerca de 800 muestras por día.

Laboratorio 5 Como "CSI", pero en la vida real: así trabaja el laboratorio de huellas genéticas más avanzado de América

En cuanto al flujo de trabajo para la muestra tomada de referencia, los laboratorios son los mismos que para aquella tomada de evidencia, aunque trabajan por separado para no mezclar ambos tipos.

Qué delitos pueden esclarecerse con el registro y laboratorio de ADN

Robos agravados .

. Abusos sexuales .

. Robos simples y homicidios.

"Una prueba alcanzada con un dato genético es prácticamente inatacable, y nos da la certeza de que el resultado al que se arriba es real. Esto nos da tranquilidad, a nosotros y a los jueces. Mendoza tiene que estar muy orgullosa, estamos en un nivel superlativo. El nivel tecnológico que tenemos es el mismo que tienen países de altísimo desarrollo como Inglaterra o Estados Unidos", agregó Gullé.

Particularidades de casos resueltos por el registro

Entre las particularidades de distintos episodios delictivos penales que fueron resueltos gracias al aporte de RPHGD, se destacan dos casos que vincularon a gemelos univitelinos. Científicamente hablando, se trata de aquellos gemelos idénticos que provienen de un único óvulo fecundado por un espermatozoide, el cual se divide en dos embriones, lo que lleva a que compartan 100% de su ADN.

Genéticamente hablando, se trata del único caso en que no existe "excelencia" en los resultados de la muestra genética. No obstante, en estos episodios la huella digital toma un protagonismo mayor. Y es que no hay dos personas en el mundo con la misma huella, ya que es la marca que deja en la piel el líquido amniótico durante la gestación.

Laboratorio 11 Como "CSI", pero en la vida real: así trabaja el laboratorio de huellas genéticas más avanzado de América

Otro caso resonante en Mendoza se dio en 2025 y tuvo que ver con el abuso sexual de una niña. Tras realizarle las pericias a la víctima, se obtuvieron rastros con huella genética del agresor (extraídas tanto de la pequeña como de un acusado). Cuando la información del sospechoso se cruzó con la base de datos del registro, no saltó ninguna coincidencia. No obstante, la pista del nombre propio resultó crucial.

Así fue como, tras identificar a otro sujeto cuya muestra estaba en el registro, se procedió a buscar el pedigrí de él (se refiere al armado de una posible familia y también se hace por medio del registro). Allí surgió el dato de un posible hermano de la persona sospechada.

Los investigadores avanzaron en la identificación del hermano y, cuando lo consiguieron, otra prueba fue indispensable para lograr esclarecer el hecho: la niña abusada había relatado que su agresor tenía el nombre de una mujer tatuado en uno de sus brazos. Y este sospechoso -quien luego fue detenido- tenía una hija cuyo nombre era el que la niña había leído en el brazo.