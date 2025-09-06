6 de septiembre de 2025 - 08:49

Comienzo del fin de semana: cómo estará el pronóstico del tiempo en Mendoza

A una semana del frío intenso que dejó la tormenta de Santa Rosa, se anticipa un fin de semana con temperaturas más agradables.

El ascenso de las temperaturas en Mendoza anticipa un fin de semana más agradable, con señales de la futura llegaba de la primavera.

El ascenso de las temperaturas en Mendoza anticipa un fin de semana más agradable, con señales de la futura llegaba de la primavera. 

Foto:
Redacción Sociedad

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, para Mendoza, este sábado 6, se espera un ascenso de la temperatura y jornada con poca nubosidad. La máxima alcanzará los los 17°C y la mínima será de 3°C.

En sectores del sur de la provincia, como San Rafael y General Alvear, se anticipan heladas y temperaturas que podrían descender entre -2°C y -4°C. En tanto, la cordillera se presentará con buen tiempo y poca nubosidad.

El domingo 7 continuará con una jornada de nubosidad variable y leve ascenso térmico. La mínima será de 4°C y la máxima 18°C.

La primavera da sus primeros indicios

El lunes 8 el ascenso será más marcado, con una mínima de 6°C y una máxima de 21°C, lo que da lugar a una semana con condiciones más propias de la estación primaveral.

A pesar de los días fríos, el pronóstico marca el camino hacia la primavera, que traerá consigo un aumento gradual de las temperaturas.

