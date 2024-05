Comerciantes del Centro mendocino, cerca de adoptar el horario corrido de atención al público

Los comerciantes del microcentro mendocino mostraron apoyo al planteo de implementar un horario corrido y podría ser adoptado la mayoría de locales. Buscan alinearse a los ritmos de las grandes ciudades, ahorrar costos y competir con otros sitios. Desde la Ciudad de Mendoza ofrecen beneficios a los que trabajen en ese horario para fomentar la transición.

Ante el contexto macroeconómico a nivel nacional, los adherentes a la propuesta opinan que el horario corrido presenta múltiples beneficios, tanto para los comerciantes como para los empleados y también los clientes que concurren a hacer sus compras. Entre ellos, la reducción de costos de energía y de traslado, así como la planificación, la eficiencia energética y la posibilidad de ofrecer servicios y productos con mayor amplitud horaria tanto a turistas como a otros interesados.

Este año, el aumento en la tarifa de la luz golpeó a los comercios de Mendoza, por lo que muchos buscan bajar costos. Foto: Los Andes

El planteo de la comuna se circunscribe principalmente al funcionamiento comercial del microcentro, debido a la gran cantidad de personas que ingresan a diario en busca de productos y servicios. Por otra parte, en los comercios de cercanía de los barrios y secciones de la Ciudad sí se estima conveniente que se mantenga el horario cortado.

Esto se debe a la dinámica cotidiana del lugar, con vecinos que salen a trabajar, regresan después de las 18 y necesitan que los comercios del lugar permanezcan abiertos unas horas más.

Desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad (Cecitys), indicaron estar de acuerdo con la medida. “Tiene mucho que ver con convertirse en una ciudad turística, cambiar la cultura de la siesta y también adaptarse al cambio generacional que ya se está dando”, mencionó Adrián Alín a Los Andes. Agregó que existe un sector que todavía no se ha adapta al horario, pero con el apoyo del gobierno municipal puede ser más fácil asumir los riesgos.

Horario cortado si o no, un debate sin fin

Durante la pandemia, un gran porcentaje de locales adoptaron el horario corrido, y actualmente tienen sus puertas abiertas en este rango horario, aunque todavía hay muchos que no se han sumado a esa modalidad, como es el caso de Pascual, dueño de la lavandería familiar Laundry Bubbles, la cual no aplicará el horario corrido. “No me conviene el horario corrido porque ya está arraigado en la cultura local y los turistas lo adquieren. La mayoría sabe mi horario y de esta forma lo puedo extender hasta las 20.30, si no, debería cerrar a las 17″, indicó.

El comerciante destacó que, de esta forma, puede ofrecer el servicio a turistas que vuelven tarde de excursiones y se acercan al local a retirar o dejar su ropa para el día siguiente, por lo tanto, es uno de los comercios que se resiste al cambio de horario.

Por su parte, el presidente de la Cecitys agregó que este proceso es un cambio cultural y hay que seguir apoyando la propuesta, no sólo con distintas promociones, sino también con otras mejoras, como asegurar estacionamiento para la siesta. “En una época de crisis, con baja en las ventas, hay que optimizar el tiempo”, señaló Alín.

De esta forma también podrán competir con otros locales comerciales, especialmente los ubicados en shoppings, que tienen horarios más extensos.

Por una ciudad turística, compacta y dinámica

“El comercio tradicional debe adaptarse, sin embargo, a los que más les cuesta es a los comercios chicos”, dijo Adrián Alín a este diario y explicó que al ser un cambio cultural, es un proceso que a veces toma tiempo. “Hay muchos que vienen a trabajar desde San Martín, o Rivadavia y con los altos costos de transporte, han cambiado las reglas del juego”, agregó.

Otro de los beneficios para Alín, es la mejora en la calidad de vida y la optimización de los tiempos de los empleados: “El empleado del comercio, no tenía tiempo ni derecho a estudiar, o ir a un gimnasio, estar con su familia y con este horario es posible” y agregó que de esta forma, lo lleva a aumentar la productividad y eficiencia en el trabajo.

Respecto al impacto del turismo en la Ciudad, la cual contó con más de 1,6 millones de visitantes durante el 2023, es fundamental que los comercios se sumen a este horario. La adopción no sólo responde a la creciente demanda de flexibilidad por parte de los turistas, sino también por el hecho de que las compras representan la sexta actividad más realizada por los visitantes, después de los principales circuitos turísticos.

Además, el horario corrido minimiza las interrupciones en el flujo de visitantes, lo que beneficia tanto a los comerciantes como a la economía en general. La adopción de un horario de atención continuo en los locales comerciales de Mendoza es esencial para potenciar la experiencia turística y promover el desarrollo económico sostenible de la Ciudad.

“Para mi local prefiero horario corrido, para que sea menos confuso para los clientes y menos extenso para trabajar. Además en el invierno sigue siendo de día, y en el verano si considero cambiar el horario, pero por el calor”, indicó Bianca, una comerciante del microcentro.

Para muchos, un horario corrido facilita la planificación de las compras y actividades comerciales, ya que saben que los establecimientos estarán abiertos durante un período continuo de tiempo, tanto para comerciantes como para compradores.

La propuesta

Desde la Municipalidad de Capital se están llevando a cabo diferentes acciones para incentivar a los vecinos, mendocinos y turistas a acercarse a los comercios en la franja horaria comprendida entre las 14 y las 17. Es por ello que se está trabajando con el sector privado en un proyecto que busca incorporar incentivos como promociones, descuentos y cuotas para las compras.

“La Ciudad aporta casi el 20% al producto bruto de Mendoza, por eso es tan importante para la economía que el comercio en la capital siga creciendo, porque eso se traduce en un aporte para toda la provincia”, sostuvo el Intendente Ulpiano Suárez.

También plantean medidas para reactivar las galerías como atractivos de la Ciudad de Mendoza y promover centros comerciales a cielo abierto en el entorno urbano.

Los puntos fuertes del cambio de horario

Según el Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (Inahe) CCT Conicet Mendoza, uno de los puntos a favor es el potencial de ahorro energético, posible de alcanzar al implementar actividades en horario corrido, representa posibilidades de ahorro entre el 40 y el 74%, respecto de la condición actual.

La gran cantidad de luz natural en nuestra región presupone una autonomía para iluminar, de al menos seis horas en invierno y de unas ocho horas en verano, los ahorros energéticos en iluminación (y los consecuentes beneficios ambientales) pueden superar el 80% si se concentra el horario de actividad de la ciudad y se hace coincidente con la duración del día.

Por otro lado, influye en la reducción de costos operativos, como por ejemplo, al disminuir el consumo de energía, es una de las ventajas que tiene el comerciante. Hasta hace poco era un costo fijo relativamente menor, pero hoy se marca como un punto importante dentro del presupuesto, especialmente para emprendedores y pequeñas empresas.

Al reducir la cantidad de aperturas y cierres de comercios, esta disminución del consumo de energía y otros recursos puede contribuir a una gestión más sostenible y amigable con el medio ambiente. También facilita la planificación.