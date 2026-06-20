20 de junio de 2026 - 21:33

Domingo con ingreso de frente frío y precipitaciones en Mendoza: el pronóstico para el Día del Padre

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con descenso de la temperatura y cielo parcialmente nublado.

El pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

El pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este domingo 21 de junio, en pleno Día del Padre, los mendocinos deberán preparar el abrigo ante el ingreso de un frente frío que cambiará el panorama meteorológico en la provincia.

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De acuerdo con los datos de la Dirección de Contingencias Climáticas, la jornada se presentará con el cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector sur en Mendoza.

Según el pronóstico del tiempo, la temperatura experimentará un notable descenso, registrando una máxima de apenas 13°C, mientras que la mínima se ubicará en los 3°C.

Además, anticipan precipitaciones aisladas que podrían registrarse en distintos puntos del territorio provincial, por lo que los planes al aire libre deberán trasladarse, preferentemente, a ambientes cerrados y calefaccionados.

Pronóstico extendido en Mendoza

Para el lunes, la nubosidad comenzará a disiparse, pero se esperan heladas matinales generalizadas con una temperatura mínima que será de 1°C y la máxima trepará hasta los 10°C durante la tarde.

El martes mantendrá condiciones similares en el amanecer, repitiéndose las heladas matinales y una mínima estricta de 1°C. Sin embargo, el cielo mayormente despejado permitirá un tímido ascenso de la temperatura máxima, que alcanzará los 11°C, bajo la influencia de vientos que volverán a soplar desde el sector sur.

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