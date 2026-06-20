Domingo con ingreso de frente frío y precipitaciones en Mendoza: el pronóstico para el Día del Padre

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con descenso de la temperatura y cielo parcialmente nublado.

El pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

Este domingo 21 de junio, en pleno Día del Padre, los mendocinos deberán preparar el abrigo ante el ingreso de un frente frío que cambiará el panorama meteorológico en la provincia.

De acuerdo con los datos de la Dirección de Contingencias Climáticas, la jornada se presentará con el cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector sur en Mendoza.

Según el pronóstico del tiempo, la temperatura experimentará un notable descenso, registrando una máxima de apenas 13°C, mientras que la mínima se ubicará en los 3°C.

Además, anticipan precipitaciones aisladas que podrían registrarse en distintos puntos del territorio provincial, por lo que los planes al aire libre deberán trasladarse, preferentemente, a ambientes cerrados y calefaccionados.

Pronóstico extendido en Mendoza Para el lunes, la nubosidad comenzará a disiparse, pero se esperan heladas matinales generalizadas con una temperatura mínima que será de 1°C y la máxima trepará hasta los 10°C durante la tarde.