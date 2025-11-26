Colonias de verano en Mendoza: cuándo empiezan, cuánto cuestan y qué cambia este año

La temporada de colonias de verano ya está en marcha en Mendoza y, como cada año, la pregunta se repite en los grupos de WhatsApp familiares: "¿Ya averiguaste cuánto sale?". Lo cierto es que hay de todo. Clubes que casi agotaron sus cupos antes de diciembre, otros que ajustaron fuertemente sus tarifas para socios y no socios, y propuestas que sumaron apps, nuevas modalidades y más facilidades de pago.

En esta guía repasamos sólo algunas de las colonias relevadas por Los Andes , con sus fechas de inicio, valores de temporada y particularidades de este año.

La colonia del club Andes Talleres abre el 9 de diciembre y se extiende hasta el 13 de febrero. La decisión de adelantar el inicio, explica su coordinadora general Cecilia Picco, responde a una necesidad concreta: acompañar ese "bache" en el que ya no hay clases, pero los adultos siguen trabajando.

El club cambió la estrategia de precios y apuntó directamente a premiar a quienes sostienen la cuota durante todo el año. La brecha entre socios y no socios se amplió de manera deliberada. Para esta temporada, la inscripción cuesta alrededor de 395.000 pesos por niño para socios y 620.000 para no socios.

Picco lo define como un "mimo" para quienes pertenecen al club porque el año pasado, cuando los valores estaban más equiparados, el número de socios inscriptos cayó fuerte. Esta vez pasó lo contrario: la colonia está casi al límite, con 620 anotados sobre un cupo de 650, y el 70% son socios.

Otro cambio relevante es que la financiación volvió a ser accesible: este año no se aplican intereses, mientras que la temporada pasada los recargos por cuotas desalentaban la inscripción.

La propuesta incluye actividades recreativas, transporte para las salidas, más profesores recibidos y un refuerzo de monitores. El rango etario va de 3 a 15 años y funciona sólo por la mañana, ya que por la tarde los chicos cuentan con pileta libre.

Murialdo: suba del 40% y demanda sostenida

En el club Leonardo Murialdo, donde la escuela de verano es un clásico, el aumento ronda el 40% respecto del año pasado. La explicación oficial apunta a incrementos en sueldos, cloro, mantenimiento y materiales deportivos. La brecha de valores entre socios y no socios se mantiene estable, alrededor de un 20%.

Reciben chicos desde los 3 hasta los 14 años, con turnos mañana, tarde y doble jornada. El único espacio con cupos ajustados es el turno tarde, que además cuesta un poco más.

Cierre Escuelas de Verano (7).jpg Este año algunas colonias subieron 40 % respecto de la anterior temporada.

Para noviembre, los valores se organizan por categoría: los socios abonan alrededor de 460.000 pesos en efectivo o 500.000, si prefieren pagar con tarjeta, mientras que los no socios se ubican cerca de los 545.000 pesos en efectivo o 595.000 financiado. Desde el área administrativa indicaron que las inscripciones siguen abiertas y el promedio histórico ronda los 450 participantes, aunque este año cuesta un poco más captar familias nuevas.

UNCuyo: más tecnología y lugar para adolescentes

La colonia de la UNCuyo, una de las más grandes del Gran Mendoza, inició primero la inscripción para socios a través de una nueva app, Lila Clubes. Según Bienestar Universitario, la demanda viene en alza y están procesando una gran cantidad de solicitudes. La temporada anterior, la universidad recibió nada menos que 640 chicos y ya proyectan más de 650 de inscriptos este año.

Los precios varían bastante, según la categoría de socio. Hay códigos cuyo valor ronda los 300.000 pesos para toda la temporada y otros cercanos a los 100.000. Para los no socios, que podrán registrarse por formulario esta semana, los montos se ubican entre los 520.000 y los 550.000 pesos, según la forma de pago.

El club ofrece facilidades para quienes ya integran la comunidad universitaria y, a la vez, busca atraer a grupos que tradicionalmente no encuentran propuestas para su edad. Una particularidad de esta colonia es que recibe, desde hace una década, a adolescentes de hasta 17 años. "La idea es que también los jóvenes tengan su espacio de verano y puedan sumarse a las actividades del club", señaló Santiago Torres Stanko desde el área de Bienestar universitario.

Club YPF: nueva temporada y pileta renovada

El club YPF también se suma a la oferta y promete inaugurar su temporada desde el 15 de diciembre hasta el 13 de febrero. Está destinada a chicos desde los 4 hasta los 16 años y, según anunciaron en sus redes, la propuesta incluirá campamentos y el regreso de la histórica pileta del club, la cual se encontraba en reparación y se espera que sea reestrenada en la nueva temporada. Sin embargo, desde el club no respondieron a este diario la consulta sobre el monto a pagar este verano.

En general, los aumentos ya se hicieron sentir, pero también aparecen más planes de pago y descuentos para socios. Los cupos, en cambio, siguen siendo un tema crítico: muchos clubes ya tienen la mitad o más de las vacantes cubiertas antes de diciembre, por lo que conviene anotarse con tiempo y no esperar a último momento.

Colonias municipales: cuáles son gratis, cuáles cobran y cómo inscribirse

Para quienes buscan alternativas gratuitas o más accesibles, los municipios del Gran Mendoza ya difundieron sus programas públicos, aunque con cupos acotados y requisitos específicos que también conviene revisar con anticipación. Este es un panorama actualizado de algunas de las propuestas.

Godoy Cruz continúa con su escuela de verano totalmente gratuita, del 15 de diciembre al 13 de febrero. Está dirigida a niños de 6 a 12 años, personas mayores desde 55 y personas con discapacidad. Las inscripciones comienzan el 1 de diciembre (niños), el 3 y 4 (personas con discapacidad) y el 9 y 10 (personas mayores), combinando modalidad online y presencial según el grupo.

En Guaymallén, el programa “Destino Verano”, que también es gratuito, funcionará del 16 de diciembre al 13 de febrero en siete sedes. La preinscripción ya quedó atrás (17 al 21 de noviembre), y ahora la etapa clave es la validación presencial del 9 al 12 de diciembre, donde se debe llevar DNI y la declaración jurada de salud. Sin completar este paso, la vacante no queda confirmada.

En la Ciudad de Mendoza, las colonias para niños, adolescentes y personas con discapacidad requieren pago dentro de las 48 horas posteriores a la inscripción, a través de la app Access Fan, que genera un QR para el ingreso. Las actividades se desarrollan del 15 de diciembre al 13 de febrero. Las etapas de inscripción ya están en marcha para usuarios municipales, vecinos y, desde esta semana, para residentes de otros departamentos.

Luján de Cuyo también solicita pago al momento de inscribirse, y sin ese abono la plaza no se confirma. El municipio no detalló el monto final al momento de difundir la información, pero sí aclaró que el sistema online bloquea el cupo si el pago no se concreta en el mismo acto.

La temporada va del 2 de enero al 6 de febrero y funcionará en ocho sedes, entre polideportivos, clubes y campings. Ofrece actividades para niños de 4 a 12 años, adolescentes, adultos y jóvenes con discapacidad, con más de 3.000 cupos disponibles. Las inscripciones seguirán abiertas hasta el 12 de diciembre, por orden de llegada.

Para tener en cuenta: cada municipio puede abrir listas de espera o cupos adicionales a último momento. Conviene revisar sus sitios oficiales diariamente para no perder oportunidades.