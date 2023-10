Cientos de personas se acercaron a los stands de “Teñite Rosa”

La campaña “Teñite Rosa” es una iniciativa del Honorable Concejo de la Ciudad para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama. Se trata de una propuesta -realizada por tercer año consecutivo- que consiste en una acción simple: pintarse un mechón rosa y compartir la foto con un mensaje en redes sociales.

Para ponerla en marcha, se hizo presente el grupo de Peluqueros Solidarios de Mendoza y peluqueros independientes de la Ciudad. Además, se acercaron a acompañar el Intendente del municipio, Ulpiano Suarez; la Ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario; la directora de Salud de la capital, Patricia Aldunate; una de las impulsoras de la actividad, concejala Cielo Daou y concejales, coordinadores, directores y miembros de la Municipalidad, quienes pintaron su mechón.

De acuerdo a Daou, “esta actividad es muy importante porque visibiliza la lucha contra el cáncer de mama. Las personas que pasan por aquí ven los stands y se acercan, se prenden y, además de teñirse, se llevan información sobre la importancia de realizarse de manera temprana los controles y repetirlos cada año”.

Teñite Rosa ciudad de Mendoza

En la misma línea, Gloria, una paciente recuperada que se acerca todos los años a la campaña junto a su familia, expresó: “Para mí es muy importante compartir conciencia sobre los controles tempranos. Cuando me detectaron cáncer de mama (en el 2014) yo no tenía síntomas y me dieron seis meses de vida. En 2015 me hicieron una mastectomía y aquí estoy, nueve años después”.

Continuó: “El cáncer de mama es muy silencioso, cuando una detecta algo, quizá sea demasiado tarde. Por eso, le transmito a las personas que cuando tengan la posibilidad de hacerse la mamografía, la ecografía, el autocontrol, no lo dejen pasar porque es sumamente importante, salva vidas. El cáncer tiene cura”.

Finalmente, Laura de Peluqueros Solidarios, comentó: “Creo que en la medida en la que uno pueda colaborar está buenísimo, ya que se trata de prevenir, de concientizar sobre la importancia de realizarse los controles a tiempo. A mí como mamá me pasa que a veces me postergo y la verdad es que no tiene que ser así, ya que si estoy bien, mis hijos están bien”. Y agregó: “Mi mamá sufrió cáncer de mama y yo me tengo que hacer estudios todos los años, por lo que siempre trato de transmitir la importancia de poner un tiempito y hacer el control. Me enorgullece mucho poner mi granito de arena acá”.

De esta manera, cientos de personas pasaron por los stands ubicados en la explanada de la Municipalidad de Ciudad el pasado jueves.

Teñite Rosa ciudad de Mendoza

¿Por qué el 19 de octubre?

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 19 de octubre se conmemora en el mundo el Día de Lucha contra el Cáncer de Mama. El objetivo es reducir en un 2,5% anual la mortalidad mundial por esa enfermedad, a través de la prevención.Para ello, se proponen tres pilares:

La promoción de la salud para una detección precoz.

El diagnóstico oportuno.

La gestión integral del cáncer de mama.

Según los profesionales, está demostrado que con un diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado, las probabilidades de curar el cáncer de mama aumentan, salvando miles de vidas.