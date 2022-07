“Chorilenta”: comedores entregan chorizos de polenta en repudio al Gobierno

Dos comedores comunitarios de Santa Fe producen y entregan a la gente los “chorilentas”, chorizos rellenos con polenta en lugar de carne, como una manera de protestar contra el hambre y la crisis económica en Argentina.

Se trata del comedor “Madres Unidas”, situado en calle Ghiraldo al 2.100, en barrio Parque Casas (Rosario), y el espacio social “Un sol”, en Caracas y La Paz, en el barrio Nuestra Señora de la Paz (Granadero Baigorria). Cuando hay mercadería, en ambos comedores elaboran cerca de 500 raciones.

“Lo hacemos en repudio a lo que está pasando. Este gobierno nos ha ilusionado con salir adelante y con llenar las heladeras. Hoy las heladeras están vacías y no se puede comer porque no se puede comprar. No queremos salir a la calle y marchar como lo hacíamos antes porque hay una interna política a la que no queremos sumarnos”, comentó Walter Vallejos, referente de la organización Luchadores Independientes Organizados (LIO), quien recordó que esta iniciativa ya la habían realizado en 2001 en el comedor “Los gatos”.

“Los chicos y las madres vienen a retirar chorizos de polenta con carne en un tupper”, señaló.

"Chorilenta": chorizos de polenta. Los hacen en dos comedores de Santa Fe "como forma de protesta". (Gentileza)

Según lo informado por Telefe Rosario, hace seis meses que ambos comedores no reciben ayuda desde Nación. “Bajan los programas a las grandes organizaciones de Buenos Aires, que tienen internas políticas impresionantes. Pero se olvidan de las organizaciones independientes como la nuestra, que tenemos una mirada diferente”, resaltó Vallejos.

“Desde Nación hace seis meses que no nos mandan nada. Los gobernantes están en otra sintonía”, lamentó.

El hombre admitió que “la gente está desesperanzada. Busca soluciones y no sabe qué hacer. En Baigorria tenemos huertas y hacemos lo posible. En los barrios más carenciados, la droga y los búnkers están a la orden del día”.

“Es triste lo que contamos y muy preocupante. La gente va a comprar algo con 100 pesos y entonces hacemos una comida grande y comunitaria entre todos los vecinos. El menú es fideo, arroz, alita de pollo. El puchero es muy caro”, agregó Vallejos en Cadena 3.