Choques, neblina, hielo en la calzada: el "mapa" de los incidentes en una mañana caótica en Mendoza

Choque en Costanera a la altura del Makro man al sur por la calzada congelada. Muchísima precaución, no está señalizada la zona- @LVDiez pic.twitter.com/PwrdFjQBmD — Mailen (@MailenSanchez5) June 30, 2025

Otra grande avenida con hielo fue la calle Paso. Allí se registró un cuádruple choque a la altura de Acceso Sur (zona de la "triple frontera"). Allí cuatro vehículos protagonizaron una colisión en cadena. Los conductores no lograron controlar sus vehículos por la fuerte presencia de hielo en la calzada. Una EcoSport, un Polo, una camioneta Honda fueron los vehículos involucrados. No se reportaron heridos de gravedad. El tránsito no fue interrumpido pero si hay demoras.