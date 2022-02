Chano reflexionó sobre la tragedia de la cocaína adulterada en Buenos Aires: “Mejoren”

La cocaína adulterada ya mató a 20 personas y provocó más de 70 internaciones en el Conurbano bonaerense. El tema se convirtió en tendencia en Twitter, después que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, le pidiera a los que compraron droga en las últimas 24 horas la descartaran, y que su consumo significaba un riesgo de vida.

Inmediatamente, el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, publicó un meme viral en la red del pajarito que criticaba con ironía el consejo de Berni y la política gubernamental de lucha contra el narcotráfico.

Berni le replicó con dureza a Aníbal este martes por la noche en TN. “En vez de ironizar por una tragedia, sería bueno que aporte soluciones”, dijo el ministro de Seguridad bonarense, y agregó irónico: “Si el ministro tiene una frase mejor para sensibilizar a los que consumen droga y evitar una muerte que la diga, pero capaz que es una sensación nada más”.

En medio de pujas políticas y comentarios cruzados entre funcionarios, apareció en escena Santiago “Chano” Moreno Charpentier, quien ha reconocido públicamente tomar drogas y ha alertado a los jóvenes sobre las consecuencias de los consumos problemáticos. En Twitter publicó un mensaje conciso pero contundente en el que no solo le deseó que se mejoren a los internados por la sustancia adulterada sino que expresó su enojo ante la situación.

Chano habló sobre la tragedia que provocó la droga adulterada. / Foto: Twitter

Luego de que fuera baleado por un policía y su vida haya estado en peligro, el ex Tan Biónica se mostró más activo en sus redes sociales, sobre todo para dale su apoyo a sus fans, quienes lo han ayudado durante en su lucha contra las adicciones. Y no solo eso puso a su disposición para que puedan comunicarse con él más allá de las redes sociales, un gesto que fue celebrado por su legión de seguidores.

Frente a la tragedia que provocó la cocaína envenenada, Chano hizo varios posteos en los que se mostró sensible y atento ante el incidente. En primera instancia comentó: “Hacerte la vida un poco mejor”. Luego, “Lo pensás, lo creás y lo deshaces cuando quieras”. Minutos después compartió: “Con el respeto que merecen, mejoren”.

La confesión de Chano

Luego de recibir una brutal golpiza tras perder el control de su camioneta años atrás, el músico abrió su corazón y contó que era adicto. “Sé que la vida es mucho mejor sin drogas”, dijo en aquella oportunidad y reconoció que el apoyo de su familia y el caniño de sus fans había sido vital para poder seguir adelante en su lucha contra la droga. Y sentenció: “El de las adicciones es un camino que termina con la muerte, internado o en cana”.

Con respecto a su experiencia con las adicciones, Chano fue contundente: “Uno no es una persona libre que toma lo que quiere: es una persona no solo gobernada por las drogas, sino por cualquier deseo inmediato. Es un esclavo”. En insistió: “Acá no hay punto medio –sentenció–, o uno está comprometido con su vida o lo está con su muerte”.