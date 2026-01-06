6 de enero de 2026 - 11:05

Cerca y poco conocido: el destino de playa ideal para una escapada tranquila en verano 2026

Mar limpio, caletas protegidas y un entorno natural casi intacto hacen de una de las playas más tranquilas y menos conocidas de la costa central chilena.

Cerca y poco conocido el destino de playa ideal para una escapada tranquila en verano 2026 (1)
Por Andrés Aguilera

Una caleta con historia y paisaje intacto

Quintay se ubica en la Región de Valparaíso, al sur de Algarrobo, y nació como una antigua base ballenera, hoy reconvertida en museo y área patrimonial.

Cerca y poco conocido el destino de playa ideal para una escapada tranquila en verano 2026 (4)

A diferencia de otros destinos cercanos, el pueblo mantiene una escala mínima, con pocas construcciones, calles simples y una fuerte identidad costera.

No hay edificios altos ni centros comerciales: el atractivo está en el paisaje, no en la infraestructura.

Playas pequeñas, mar limpio y calmo

Las playas de Quintay no son extensas, pero sí protegidas por formaciones rocosas, lo que genera un mar generalmente más calmo y limpio que en otras zonas abiertas del Pacífico.

Cerca y poco conocido el destino de playa ideal para una escapada tranquila en verano 2026 (2)

En días despejados, el color del agua sorprende por su tonalidad verdosa y transparente, especialmente cerca de la orilla.

Es un lugar ideal para:

  • nadar con precaución,

  • caminar por la costa,

  • observar fauna marina,

  • pasar el día sin ruido ni aglomeraciones.

Naturaleza y turismo sin masividad

Uno de los grandes valores de Quintay es que no es un destino de moda. La mayoría de sus visitantes son locales o viajeros que llegan por recomendación.

Esto permite disfrutar la playa incluso en verano, algo cada vez más difícil en la costa central.

Además, el entorno es ideal para fotografía, avistaje de aves y caminatas por senderos costeros.

Cerca y poco conocido el destino de playa ideal para una escapada tranquila en verano 2026 (3)

Cómo llegar y por qué sigue siendo poco conocido

El acceso es sencillo, pero no inmediato, lo que explica su bajo nivel de masividad:

  • Cruce a Santiago de Chile

  • Traslado por ruta hacia la costa (2 a 2 h 30 min)

  • Desvío final por camino secundario hacia la caleta

Este último tramo hace que muchos viajeros sigan de largo hacia playas más famosas, dejando a Quintay fuera del radar turístico tradicional.

Alojamiento y gastronomía

La oferta es reducida: cabañas, casas de alquiler y pequeños hospedajes familiares. En gastronomía se destacan los restaurantes de pescados y mariscos, con productos frescos del día y cocina simple.

