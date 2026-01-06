Cerca y poco conocido: el destino de playa ideal para una escapada tranquila en verano 2026

Lejos de los balnearios más concurridos de la costa chilena, existe un pequeño pueblo costero donde el mar, la roca y el silencio marcan el ritmo. Quintay es una caleta histórica, poco explotada turísticamente, ideal para quienes buscan playa, naturaleza y desconexión real, sin multitudes ni estructuras invasivas.
Una caleta con historia y paisaje intacto
Quintay se ubica en la Región de Valparaíso, al sur de Algarrobo, y nació como una antigua base ballenera, hoy reconvertida en museo y área patrimonial.
A diferencia de otros destinos cercanos, el pueblo mantiene una escala mínima, con pocas construcciones, calles simples y una fuerte identidad costera.
No hay edificios altos ni centros comerciales: el atractivo está en el paisaje, no en la infraestructura.
Playas pequeñas, mar limpio y calmo
Las playas de Quintay no son extensas, pero sí protegidas por formaciones rocosas, lo que genera un mar generalmente más calmo y limpio que en otras zonas abiertas del Pacífico.
En días despejados, el color del agua sorprende por su tonalidad verdosa y transparente, especialmente cerca de la orilla.
Es un lugar ideal para:
Naturaleza y turismo sin masividad
Uno de los grandes valores de Quintay es que no es un destino de moda. La mayoría de sus visitantes son locales o viajeros que llegan por recomendación.
Esto permite disfrutar la playa incluso en verano, algo cada vez más difícil en la costa central.
Además, el entorno es ideal para fotografía, avistaje de aves y caminatas por senderos costeros.
Cómo llegar y por qué sigue siendo poco conocido
El acceso es sencillo, pero no inmediato, lo que explica su bajo nivel de masividad:
-
Cruce a Santiago de Chile
-
Traslado por ruta hacia la costa (2 a 2 h 30 min)
-
Desvío final por camino secundario hacia la caleta
Este último tramo hace que muchos viajeros sigan de largo hacia playas más famosas, dejando a Quintay fuera del radar turístico tradicional.
Alojamiento y gastronomía
La oferta es reducida: cabañas, casas de alquiler y pequeños hospedajes familiares. En gastronomía se destacan los restaurantes de pescados y mariscos, con productos frescos del día y cocina simple.