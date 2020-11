Caso Abigail: el gobernador de Santiago del Estero grabó un video y se disculpó con los padres de la nena

El caso de Abigail Jiiménez, la nena de 12 años enferma de cáncer a quien le prohibieron el ingreso a su provincia (Santiago del Estero) causó gran indignación por parte de cada persona que dio cuenta de esta noticia.

A raíz de la repercusión que tomó este hecho, el gobernador Gerardo Zamora salió a hablar, se responsabilizó y pidió disculpas a la niña y a su familia por el accionar de los organismos del Estado.

Por medio de un video que difundió en las redes sociales, el mandatario provincial calificó la situación como una “lamentable sucesión de hechos y errores” y aseguró que “no debería haber ocurrido”. “Es el Estado, del cual me responsabilizo, el que ha fallado en sus mecanismos para controlar la salud de los habitantes”, dijo Zamora, que también aclaró que las medidas preventivas que están en el decreto nacional “exceptúan las cuestiones de traslado sanitario”.

El gobernador santiagueño se puso a “disposición” de la familia Jiménez y también aseguró que el Defensor de los Derechos del Niño local, el doctor Santucho, intervendrá para remediar “cualquier situación grave”. “Se ha hablado mucho y hasta se ha politizado el tema”, lamentó el gobernador, y aclaró que tanto los que toman decisiones políticas, como los médicos y los policías están todos “cansados”.

La historia de Diego Jiménez y su hija Abigail, una nena de solo 12 años enferma de cáncer, a quienes un policía les prohibió ingresar a Santiago del Estero, su provincia natal, porque no contaban con la documentación necesaria que acreditaba por qué habían viajado, generó una gran conmoción. El video que muestra cómo el hombre, desesperado, tomó en sus brazos a la nena para cruzar la frontera con Tucumán rápidamente se viralizó en las redes sociales.

“Yo la traigo siempre y nunca me hacen problema. ¿Aquí, en Termas, me van a hacer problema? Me la llevo caminando”, dice Diego. El uniformado lo mira y, detrás del tapabocas, le pide que “se calme”. “La va a empeorar, señor, por favor”, le dice. “Me voy a llevar a mi hija, aunque sea caminando”, responde el hombre.

Abigail, según el relato que hicieron sus papás, tiene un tumor en la pierna izquierda con el que lucha desde hace cinco años. En 2016, la nena fue trasplantada y, en 2019, tuvo una recaída. “A partir de ese momento tuvo que hacer quimioterapia hasta el 17 de enero de 2020. Después siguió con tratamiento paliativo, porque las quimio le hacían muy mal″, contó la mamá entre lágrimas.

La explicación que recibieron los Jiménez fue que, para ingresar en auto a la provincia, necesitaban una autorización previa del Comité de Emergencia (COE) de Santiago del Estero. Diego, el padre de la niña, dijo en declaraciones al diario Última Hora que aunque tenía la autorización del Intendente, le argumentaron que no tenía el permiso de emergencia.

“No se apiadaron del dolor que estaba sufriendo mi hija”, lamentó el hombre que, en un acto de desesperación, decidió cargar a su hija en brazos e ingresar caminando, pasando por delante de los policías. Cuando llegó la autorización del COE, explicaron, un familiar los fue a recoger a la ruta y los alcanzó hasta su domicilio.