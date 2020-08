Carlos Robledo Puch asegura que está cansado del encierro y suplica por la inyección letal

Carlos Robledo Puch, conocido como “El Ángel”, está preso hace 48 años y asegura estar cansado de vivir encerrado, por lo que pidió que le apliquen la “inyección letal”.

El famoso criminal explicó en una entrevista telefónica que está sufriendo muchos problemas de salud y que teme asfixiarse. El hombre de 68 años está encerrado desde 1972 en la Unidad 26 de Olmos por cometer al menos once asesinatos, entre otros delitos. La justicia le niega sistemáticamente la excarcelación. “Yo era ladrón pero no asesino”, asegura.

“A la noche me ahogo por el reflujo, me orino, apenas puedo mantenerme en pie porque mis piernitas no dan más. No estoy pidiendo una reparación por el daño que me han hecho teniéndome injustamente en la cárcel 48 años, me robaron mi vida a los 20, sino que suplico me apliquen una inyección letal”, expresó Puch en entrevista con El Editor Platense.

Robledo Puch, tras ser detenido. /Archivo.

Luego agregó: "Total nadie se tiene que enterar. Que me lleven y me apliquen una inyección señor, estoy suplicando por el amor de Dios que hagan eso, no doy más, me queda poco tiempo".

En cuanto al motivo de su pedido, Puch fue claro: “No quiero morir en medio de un sufrimiento espantoso, me resfrío con facilidad, me ahogo, morir asfixiado es tremendo. Tengo pavor. Yo ni siquiera usaba armas para robar. En 48 años de cárcel solamente tengo dos partes por agarrarme a trompadas siendo que los presos se matan todos los días. A mí en Sierra Chica me quería todo el mundo”.

Sin embargo aprovechó el espacio de la entrevista para asegurar que no es un asesino y que lo encerraron injustamente: “Quienes mataban eran los Ibañez y por la corrupción de este país, por 50 millones de pesos ley que puso Jorge Ibañez, compraron al subcomisario de Tigre de aquel entonces para que no se sepa el verdadero autor de esos crímenes y me dejaron preso a mí. Yo sólo robaba para ayudar a los pobres. ¿Usted sabe?, mis padres no podían comprarme libros y lo primero que robé en mi vida fue una colección de libros entre los que estaba la historia de Robin Hood”.

Historias para todos los gustos

Carlos Robledo Puch es un criminal conocido en el país por los crímenes cometidos. En el 2018 hicieron la película El Ángel, la cual está basada en su historia y en cómo llegó a la cárcel.

El film fue protagonizado por Lorenzo Ferro, quien ganó premios por su excelente interpretación. Aunque Robledo Puch se mostró en desacuerdo con el relato porque aseguró que los que hicieron el film no saben nada de él y que no le gusta bailar como hace el personaje.