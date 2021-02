Carla Vizzotti en Mendoza: “Es una gran noticia que los departamentos estén en verde y amarillo”

La secretaria de Acceso a Salud de la Nación y número dos de este ministerio nacional, Carla Vizzotti , se reunió esta mañana con la ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal y con el gobernador Rodolfo Suárez con el objetivo de seguir avanzando en la parte logística del calendario de vacunación contra el coronavirus . Y, además de hacer un balance sobre las dosis de la vacuna Sputnik V que ya han llegado a Mendoza ( 16.250 de la primera aplicación y 11.250 de la segunda ); la funcionaria nacional resaltó la situación epidemiológica de Mendoza y el manejo de la pandemia por parte de las autoridades provinciales.

Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Foto: Gobierno de Mendoza.

“Charlamos (NdA: con Suárez y Nadal) de la situación epidemiológica y el análisis de riesgo. Los departamentos están todos en verde y amarillo, y es una gran noticia . La ocupación hospitalaria se mantiene baja, además. Ese aumento de casos que nos había preocupado a mediados de diciembre en Mendoza y en el país, se ha desacelerado; y en algunos lugares está bajando. Aprovechamos entonces la oportunidad para redoblar los esfuerzos, y poder mantener la mayor cantidad de actividades con la mayor cantidad de cuidados”, destacó Vizzotti en conferencia de prensa, acompañada por Nadal.

La funcionaria nacional destacó, además. que el país está adquiriendo dosis desde diciembre para poder seguir con la vacunación.

“La situación particular que estamos atravesando tiene que ver con el impacto de la segunda ola en algunos países del Hemisferio Norte, con primeros análisis muy alentadores de ensayos de fase 3 y con el hecho de que se está escalando en la producción de las vacunas. En Argentina, la vacunación se está aplicando desde hace mucho. Y el personal de la salud, los mayores de 60 y las personas con riesgo son los grupos priorizados. Si logramos vacunar a esa población, vamos a disminuir la mortalidad , aunque circule el virus”, sintetizó Vizzotti.

Los números en Mendoza

La ministra Nadal destacó que la Provincia ha recibido 16.250 primeras dosis, de las cuales han sido aplicadas 70% de las vacunas. En tanto, se han recibido además 11.250 segundas dosis, y 50% se han aplicado. La diferencia en el porcentaje tiene que ver porque, entre la aplicación del primer componente a la persona y la del segundo, deben transcurrir 21 días.

“Se ha priorizado al personal de salud, que ante un eventual rebrote deberá seguir en primera línea. Seguiremos aplicando la cantidad de primeras dosis que han llegado, que alcanzan a 42% del personal de salud público y privado. Mientras que las segundas dosis que han llegado responden a 28% del personal”, se explayó Nadal.

Foto: Gobierno de Mendoza.

Ambas funcionarias de Salud destacaron que, tanto a nivel provincial como nacional, la prioridad es completar la vacunación de los trabajadores de salud; para luego seguir con los docentes y trabajadores de la educación; así como también con mayores de 60 y 70 años. En este grupo se encuentran contemplados los afiliados a PAMI, por lo que su vacunación se iniciará cuando se pase a este grupo (serán priorizados dentro de este grupo).

Vizzoti insistió, además, en que la intención es que el país reciba 62 millones de dosis para inmunizar a 30 millones de personas; por lo que se está avanzando en la firma de contratos para que se apliquen dosis de Sputnik V y de otras vacunas.

“Con la ecuación de seguir cuidándonos, el hecho de que haya más personas vacunadas y la situación de amesetamiento provincial; esperamos tener una segunda ola que impacte menos en la salud de las personas y en el sistema de salud ”, acotó Nadal a su turno.

Cuidados

La funcionaria del Ministerio de Salud de la Nación y la ministra mendocina destacaron, además, que sigue siendo fundamental cumplir los protocolos y tomar los cuidados necesarios. “Aunque tengamos vacuna ya, el rol personal sigue funcionando como una vacuna. Con esto me refiero a mantener los dos metros de distancia, hacer actividades al aire libre, no subestimar al virus, no pensar que el virus ya pasó , no hacer actividades que son comunes para nosotros como saludar con un beso, abrazar a alguien que queremos o tomar mate. Es bien importante seguir tomando los cuidados en todas nuestras actividades, mientras seguimos vacunando para mantener el número de contagios en descenso”, sintetizó Vizzotti.

A Mendoza ya llegaron 16.250 primeras dosis y 11.250 segundas dosis de la vacuna Sputnik V. Orlando Pelichotti | Los Andes

Por su parte, Nadal destacó que con el correr de los días se ha evidenciado que la ciudadanía cada vez confía más en la vacuna rusa. “Desde que iniciamos la vacunación (que es voluntaria), ha ido creciendo el grado de confianza en la vacunación. Cada vez más equipos se vacunan, y vamos aumentando el grado de cobertura al personal de salud”, se explayó.

Las nuevas cepas en Argentina

Por su parte, Vizzotti también se refirió a las variantes brasileñas del virus que ya se han detectado en casos dentro de Argentina; aunque destacó que no son las cepas dominantes.

“Los virus respiratorios, como la gripe o el SARS COV 2, permanentemente tiene mutaciones para ser más transmisibles. Es muy normal que los virus respiratorios tengan pequeñas mutaciones, por eso con la gripe se aplica una vacuna todos los años. Para eso está la vigilancia del laboratorio, para eso también Argentina ha adquirido equipamiento, y se monitorea si esos cambios son menores e impactan o no en la vacuna. Hasta ahora, en la cepa que circula en Argentina, las vacunas disponibles son apropiadas . Eso hay que monitorearlo todo el tiempo. A quienes llegan al país del exterior y dan positivo, se los envía al Malbrán, para ver si es una cepa diferente”, destacó Vizzotti.