Capital convoca a elencos artísticos de la provincia para ser parte de Ciudad de los Chicos 2024

La Ciudad de Mendoza convoca a elencos artísticos de la provincia para ser parte de una nueva edición del ciclo infantil de invierno “Ciudad de los Chicos”, versión 2024. La misma se realizará del 7 al 20 de julio en los espacios culturales de la ciudad. Podrán participar todos los espectáculos de teatro, títeres, clown, música, circo, magia, entre otras áreas orientadas a un público infantil.

Quienes deseen participar deberán completar este formulario, que abrirá a las 00.01 del 17 de mayo y se cerrará a las 23.59 del 20 de mayo de 2024. Todos los campos son obligatorios y la inscripción deberá realizarse cargando tres links diferentes de acceso público (Drive, WeTransfer, etc). De no tener acceso público, no se computará la inscripción con la información requerida. Además, los interesados deberán descargar la ficha de inscripción a través de este enlace.

El ciclo “Ciudad de los Chicos”, realizado por el municipio desde hace muchos años, posiciona a la Ciudad de Mendoza como polo turístico y cultural para familias con niños y niñas durante las vacaciones de invierno. A su vez, motiva la participación del público en general y turistas en espectáculos locales, y ofrece una agenda de espectáculos infantiles innovadora y de excelencia artística.

Así es que, “Ciudad de los Chicos” contribuye a jerarquizar, difundir y poner en valor la producción de los elencos locales. Asimismo, aporta a la profesionalización y a generar fuentes de trabajo para el sector.

El jurado que evaluará a los elencos y artistas estará integrado por un/a representante de la secretaría de Turismo y Cultura de la municipalidad de capital; un/a representante del medio del teatro independiente y con expertizaje en el teatro infantil, y un/a referente de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. En conjunto evaluarán y seleccionarán los espectáculos que conformarán la programación de la edición 2024. DESCARGAR BASES Y CONDICIONES AQUÍ. Para dudas y consultas, comunicarse al 2614495255.