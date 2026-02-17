17 de febrero de 2026 - 13:14

Capacitación gratuita para emprendedores con proyectos sustentables: dónde y cómo participar

Capacitación gratuita en Mendoza para emprendedores que quieran ordenar su negocio, escalar con impacto y pasar de la idea a la acción.

Capacitación gratuita para emprendedores con proyectos sustentables: dónde y cómo participar

Capacitación gratuita para emprendedores con proyectos sustentables: dónde y cómo participar

En Mendoza sobran ideas. Pero, lo que a veces falta es método. Y en ese punto exacto -entre el entusiasmo y la estructura- es donde muchos proyectos se quedan a mitad de camino. Por eso, cuando aparece una capacitación gratuita para emprendedores con proyectos sustentables, abierta y pensada para transformar intención en negocio real, vale la pena prestar atención. Y aprovecharlo.

El viernes 20 de febrero, en Luján de Cuyo, el Programa Semilla Cuyo convoca a quienes quieran dar un salto profesional. No se trata de una charla motivacional más, sino que asoma como una invitación concreta a ordenar, estructurar y escalar.

Semilla 4
Capacitación gratuita para emprendedores con proyectos sustentables: dónde y cómo participar

Capacitación gratuita para emprendedores con proyectos sustentables: dónde y cómo participar

No tendrá costo para quien quiera participar y la entrada es libre.

De la intuición al modelo de negocio

Eliana Adi, empresaria industrial y CEO de El Lagarto SAS es la impulsora del encuentro. Su recorrido en el mundo productivo y su apuesta por el triple impacto -económico, social y ambiental- le dan respaldo a una metodología que no promete fórmulas mágicas, sino estructura.

El corazón del programa es lo que llaman "La Arquitectura del Emprendedor". Un concepto simple, pero potente: antes de crecer, hay que construir bien los cimientos.

Según destaca la impulsora del encuentro, resulta clave apuntar al orden financiero y estructura. En ese sentido, sin números claros no hay negocio posible. Por ello es que el programa propone trabajar sobre costos, precios y hábitos financieros saludables.

Semilla 3
Capacitación gratuita para emprendedores con proyectos sustentables: dónde y cómo participar

Capacitación gratuita para emprendedores con proyectos sustentables: dónde y cómo participar

También resulta fundamental definir el modelo de negocio. Y en ello es clave que cualquier emprendedor se pregunte a sí mismo "¿Por qué un cliente debería elegirme?". Esa pregunta, tan incómoda como necesaria, es central. Definir la propuesta de valor, entender el diferencial y dejar de competir solo por precio es clave para que un emprendimiento deje de ser improvisación y se convierta en empresa.

La comercialización y redes también es una pata fundamental. Vender no es “salir a ofrecer”, es estrategia. Es generar alianzas, construir comunidad y acceder a nuevos mercados.

Un encuentro presencial para pasar a la acción

El evento se realizará bajo el lema: “Con los pies en el lodo y la mirada puesta en el futuro”.

La cita es este viernes 20 de febrero a las 18:00 en Espacio LODO (Lateral Este, Acceso Sur 5291, Luján de Cuyo). La participación es abierta y gratuita.

Semilla 1
Capacitación gratuita para emprendedores con proyectos sustentables: dónde y cómo participar

Capacitación gratuita para emprendedores con proyectos sustentables: dónde y cómo participar

Para quienes buscan una capacitación para emprendedores en Mendoza, esta puede ser una oportunidad estratégica. No solo por el contenido, sino por el entorno: un espacio de conexión con otros emprendedores, instituciones y actores del sector privado que articulan con la economía social.

Emprender con impacto, no solo con intención

Hay algo que distingue a esta propuesta: no apunta únicamente al crecimiento económico. Habla de sostenibilidad en sentido amplio. De generar impacto sin perder rentabilidad. De crecer sin descuidar el entorno.

En un contexto donde cada vez más consumidores valoran proyectos responsables, formarse en modelos de triple impacto deja de ser una tendencia y pasa a ser una ventaja competitiva.

