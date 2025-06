Caos, incidentes y descompensados por un vuelo de Flybondi en Mendoza que salió casi 15 horas tarde

"Yo tenía mi vuelo de Flybondi para hoy (lunes), pero me llegó un mensaje donde me avisaban que se había cancelado. Me daban la posibilidad de cambiarlo entre uno que salía ayer, domingo, a las 20:30 y otro que salía a las 23:30. Como 23:30 era muy tarde, elegí el de las 20:30", recapituló Laura.