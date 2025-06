Cañerías y autos con frío extremo: cómo manejar los dolores de cabeza colaterales, según los especialistas

El frío extremo y la ola de frío parecen haber llegado para quedarse en Mendoza, al menos hasta el jueves próximo. Luego de un domingo con -5ª C y nieve en casi todo el Gran Mendoza -llano incluido-, el lunes la mínima volvió a marcar -5ª C, con heladas. En tanto, para este martes la mínima prevista es de -6ª C.