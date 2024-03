Campaña para devolverle la sonrisa a un hincha de Godoy Cruz

Como todo hincha y fanático de Godoy Cruz, Exequiel Mancilla se preparaba el domingo 3 de marzo para ir al estadio Malvinas Argentina a presenciar el cotejo contra Estudiantes de La Plata en uno de los partidos más destacados de la octava fecha de la Copa de la Liga 2024. El duelo estaba previsto para las 17.

Junto a un grupo de amigos, todos hinchas, Exequiel llegó poco antes de las 16.30 y enseguida se dio cuenta de que el tumulto estaba generando algunos forcejeos, empujones y conflictos. Al parecer, la policía demoraba el ingreso y el partido estaba por comenzar. “Hacían entrar gente a cuentagotas y tiraban los caballos encima de la gente”, recordó Mancilla en diálogo con Los Andes.

Exequiel y su hija. Fanáticos de Godoy Cruz.

Acotó: “Tengo carnet de socio y no me pierdo ningún partido. Llevaba, por supuesto, mi QR, al igual que mis amigos. Empezaba el partido en pocos minutos y la policía seguía sin dejar ingresar, por eso la gente se agolpaba, desesperada por estar en la cancha”, evocó.

En ese tumulto ávido por ingresar, relató Exequiel, había niños, familias enteras y gente mayor que aguardaban en la misma situación que él.

“De repente, en medio de los empujones y las peleas, al darme vuelta, un pedazo de baldosa me pegó en la boca y me partió cuatro dientes, los cuatro principales: dos de abajo y dos de arriba”, continuó.

“Fue un shock, porque más allá de verme con los dientes rotos sufrí un dolor muy grande. Sangraba mucho y mis amigos me llevaron urgente al Hospital Lencinas. Me atendieron y luego de una serie de placas y estudios me derivaron a un odontólogo, pero, lógicamente, cuando acudí lo aboné en forma particular”, resumió.

“No puedo decir quién fue el autor del hecho. No lo vi y tampoco lo vio la gente que me acompañaba aquella tarde. Insisto, fue un pedazo de baldoza que impactó derecho en mi boca y nadie sabe de dónde provino”, dijo.

Poco después, Exequiel, que tiene 24 años y vive con su esposa y su hijita de dos años, acudió a la consulta indicada. “Una ironía, porque mi dentadura era perfecta hasta ese día”, dijo.

Allí le sugirieron un tratamiento de cierta complejidad que consiste en un implante (para uno de los dientes superiores); un arreglo con porcelana (en el restante diente de la parte superior) y luego un trabajo con recina para pegar la dentadura inferior.

“Todo esto tiene un costo aproximado de 1,7 millones. No tengo obra social. Trabajo con mi papá en el rubro de la metalurgia, la albañilería y la pintura”, enumeró.

La idea de organizar una rifa para poder reunir fondos fue propia, aunque en forma casi inmediata se sumaron numerosos grupos que apoyan a Godoy Cruz, como Manicomio Bodeguero y Somos Godoy Cruz, que ayudaron a visibilizar y viralizar flayers para que la situación de Exequiel llegue lo más rápido posible a la comunidad y así poder colaborar.

Se inició, de este modo, la campaña “Ayudemos a Exequiel”, que tiene como objetivo principal vender mil rifas en total. Hasta ahora se llevan vendidas 200. De todos modos, por supuesto, quienes deseen colaborar desinteresadamente pueden hacerlo a través de su alias o contactándolo a su teléfono móvil.

“Estoy atravesando una situación muy difícil e inesperada porque, insisto, siempre voy a la cancha, incluso con mi hija que es muy pequeña, y jamás he tenido un solo problema. Gracias a Dios esta vez no fui con ella, de lo contrario quién sabe qué podría haber sucedido”, señaló, para agradecer el gran apoyo demostrado por la comunidad, especialmente de aquellos allegados al club de sus amores.

“Cuesta vender las rifas y más en un momento como el que estamos atravesando. Los números los vendemos a una suma accesible, de mil pesos cada una y vuelvo a decirles gracias a las personas que han colaborado o que me hicieron llegar alguna suma de dinero. Por supuesto todos los que se sumen tendrán su número para el sorteo”, aclaró.

Los premios que figuran en el flayer son muy interesantes ya que muchísima gente colaboró donando distintos elementos, es decir, lo que tenía a su alcance.

“Eso habla de la solidaridad que hay en Mendoza y estoy muy agradecido”, reiteró, para adelantar que las ventas de números continuarán hasta agotar toda la planilla y poder llegar al dinero que necesita.

En total, la comunidad donó 16 premios, aunque se pueden seguir sumando. Entre ellos tres camisetas de Godoy Cruz, una musculosa del mismo equipo; un mes de corte de pelo; un teñido completo; un combo de Fernet; 3 kilos de asado; un combo de Smirnoff y un pollo con papas.

También un pack de agua saborizada, una caja de vino, un par de medias de fútbol, una tarta capisci, una sesión de uñas soft gel y un vino.

“Todos estos premios demuestran que colaboró gente común, amigos, allegados, comerciantes y algunos empresarios. Ahora, simplemente, necesitamos que la comunidad adquiera algún número”, señaló, para dejar su alias y su número telefónico.

“Mucha gente me ha llamado para solidarizarse con lo sucedido y eso es muy importante. No me siento solo, al contrario, simplemente no puedo acceder a este tratamiento por mis propios medios”, concluyó.

Cómo colaborar

Teléfono celular 2616186787 / Alias: Exequiel1921