16 de julio de 2026 - 11:48

Cambió el Quini 6: cuándo sortean el pozo de $8.550 millones

El último sorteo se suspendió justo en el día del partido de Inglaterra-Argentina. La nueva fecha anunciada por la Lotería de Santa Fe.

Cambió el Quini 6: cuándo sortean el pozo de $8.500 millones

Cambió el Quini 6: cuándo sortean el pozo de $8.500 millones

Foto:

LA
Cambió el Quini 6: cuándo sortean el pozo de $8.500 millones

Cambió el Quini 6: cuándo sortean el pozo de $8.500 millones

Foto:

Lotería de Santa Fe
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En medio de la euforia del partido de Inglaterra-Argentina, que terminó con el pase a la final de la Scaloneta, la Lotería de Santa Fe decidió reprogramar el último sorteo del Quini 6, que acumulaba un pozo de 8.550 millones de pesos.

Leé además

Sigue el pronóstico de Zonda en precordillera - Foto: Archivo / Los Andes

Las zonas de Mendoza donde rige la doble alerta por nevadas y viento Zonda

Por Redacción Sociedad
Uso de celular en Mendoza: 8 de cada 10 chicos de 8 años acceden a un celular, ya sea propio o familiar, mientras que un 17% no usa.

En Mendoza, 6 de cada 10 chicos de 8 años tienen celular propio: ¿es adecuado?

Por Verónica De Vita

En un comunicado, la organizadora del Quini confirmó que el sorteo N° 3.391, correspondiente al miércoles 15 de julio, se hará el jueves 16 a las 21.15 horas.

Según justificó, el motivo de la suspensión fue "por inconvenientes en los sistemas de procesamiento en una de las provincias".

Como es habitual, el sorteo será transmitido en vivo y en directo por el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe, la TV Pública, RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).

Cambió el Quini 6: cuándo sortean el pozo de $8.500 millones

Cambió el Quini 6: cuándo sortean el pozo de $8.500 millones

Premios del Quini 6 para el jueves 16 de julio

  • Tradicional Primer Sorteo: $4.610.000.000
  • La Segunda del Quini: $1.860.000.000
  • Revancha: $1.490.000.000
  • Siempre Sale: $390.000.000
  • Extra: $200.000.000

¿Cuánto sale la boleta del Quini 6?

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $ 3.000.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

El Quini 6 cambió su fecha al jueves 16 de julio

El Quini 6 cambió su fecha al jueves 16 de julio

Tras los impuestos, ¿cuánto cobra el ganador del Quini 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Bebé, la llama mundialista que volvió a recorrer las calles de La Paz.

La "llama mundialista de La Paz" volvió a salir a las calles y fue protagonista de los festejos por Argentina

Por Redacción Sociedad
Festejos en la zona de la Quinta de Olivos tras la clasificación de la Selección Argentina.

Festejos sin freno en la Quinta de Olivos: una multitud celebra el triunfo de la Selección Argentina

Por Redacción Sociedad
Quiniela de Mendoza: los números de este sábado 1 de marzo. - Imagen ilustrativa

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 15 de julio

Por Redacción
Alerta por viento Zonda en Mendoza.

Alerta naranja por nevadas intensas y viento Zonda en Mendoza este jueves: a qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad