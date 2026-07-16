Cambió el Quini 6: cuándo sortean el pozo de $8.550 millones

El último sorteo se suspendió justo en el día del partido de Inglaterra-Argentina. La nueva fecha anunciada por la Lotería de Santa Fe.

En medio de la euforia del partido de Inglaterra-Argentina, que terminó con el pase a la final de la Scaloneta, la Lotería de Santa Fe decidió reprogramar el último sorteo del Quini 6, que acumulaba un pozo de 8.550 millones de pesos.

En un comunicado, la organizadora del Quini confirmó que el sorteo N° 3.391, correspondiente al miércoles 15 de julio, se hará el jueves 16 a las 21.15 horas.

Según justificó, el motivo de la suspensión fue "por inconvenientes en los sistemas de procesamiento en una de las provincias".

Como es habitual, el sorteo será transmitido en vivo y en directo por el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe, la TV Pública, RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).

Cambió el Quini 6: cuándo sortean el pozo de $8.500 millones Lotería de Santa Fe Premios del Quini 6 para el jueves 16 de julio Tradicional Primer Sorteo: $4.610.000.000

La Segunda del Quini: $1.860.000.000

Revancha: $1.490.000.000

Siempre Sale: $390.000.000

Extra: $200.000.000 ¿Cuánto sale la boleta del Quini 6? En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $ 3.000.

¿Cómo se juega al Quini 6? Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija. El Quini 6 cambió su fecha al jueves 16 de julio Imagen ilustrativa / Web Tras los impuestos, ¿cuánto cobra el ganador del Quini 6? Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”. A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.