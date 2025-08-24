Cambia el tiempo en el AMBA: el pronóstico extendido de la semana.

Tras una semana muy inestable, con intensas lluvias por una ciclogénesis , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) tendrá una semana estable , sin lluvias y con predominio del sol, aunque con algunas jornadas de nubosidad variable.

Alerta por ciclogénesis en el AMBA: qué es y hasta cuándo lloverá

Confirmaron cuándo termina el diluvio en el AMBA y luego arranca la alerta amarilla por vientos

Este domingo comenzó con cielo despejado y una mínima de 8°C , mientras que por la tarde la temperatura alcanzará los 18°C , acompañada de ráfagas de viento del noroeste entre 42 y 50 km/h . Durante la noche, se mantendrá el viento y el termómetro descenderá a 12°C .

El lunes seguirá soleado, con temperaturas en ascenso: mínima de 9°C y máxima de 20°C . La tendencia se repetirá el martes , con cielo despejado y valores similares.

Entre el miércoles y viernes aumentará la nubosidad, aunque sin lluvias previstas. El viernes será el día más cálido , con una máxima de 22°C . El sábado , en cambio, el cielo se presentará mayormente nublado con una baja probabilidad de precipitaciones (10%).

El SMN informó que este domingo predomina un frente ventoso en el sur y centro bonaerense, mientras que en el norte el cielo se mantiene apenas variable.

El lunes y martes estarán dominados por el sol, con condiciones agradables en todo el territorio provincial. Sin embargo, desde el miércoles avanzará un frente nuboso desde el suroeste, que dará lugar a cielos parcialmente nublados.

Entre el jueves a la tarde y el viernes a la mañana, el oeste y suroeste pasarán a estar mayormente nublados. El viernes por la tarde se esperan tormentas aisladas en localidades como General Villegas, Pigüé, Monte Hermoso y Sierra de la Ventana. Para el sábado, solo persistirán lluvias en sectores del suroeste bonaerense (Bahía Blanca, Coronel Suárez, Pringles y alrededores).

Alertas en ocho provincias

Aunque en el AMBA no se esperan lluvias, el SMN mantiene alertas meteorológicas en ocho provincias:

Por lluvias : alerta amarilla en el oeste de Neuquén y Río Negro, y en Chubut (donde rige además alerta naranja).

Por vientos fuertes : alerta amarilla en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires y Jujuy. También rige alerta naranja en sectores de Chubut, Río Negro y Neuquén.

Por viento Zonda : aviso amarillo en Jujuy.

Por temperaturas extremas frías: alerta amarilla en el norte de Salta, noroeste de Corrientes y noreste de Misiones.

Pronóstico AMBA Alertas en todo el país.