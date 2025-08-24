Cambia el tiempo en el AMBA: el pronóstico extendido de la semana.

Tras una semana muy inestable, con intensas lluvias por una ciclogénesis, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA) tendrá una semana estable, sin lluvias y con predominio del sol, aunque con algunas jornadas de nubosidad variable.
Pronóstico en el AMBA
Este domingo comenzó con cielo despejado y una mínima de 8°C, mientras que por la tarde la temperatura alcanzará los 18°C, acompañada de ráfagas de viento del noroeste entre 42 y 50 km/h. Durante la noche, se mantendrá el viento y el termómetro descenderá a 12°C.
El lunes seguirá soleado, con temperaturas en ascenso: mínima de 9°C y máxima de 20°C. La tendencia se repetirá el martes, con cielo despejado y valores similares.
Entre el miércoles y viernes aumentará la nubosidad, aunque sin lluvias previstas. El viernes será el día más cálido, con una máxima de 22°C. El sábado, en cambio, el cielo se presentará mayormente nublado con una baja probabilidad de precipitaciones (10%).
Pronóstico AMBA
El pronóstico extendido en el AMBA.
El tiempo en la Provincia de Buenos Aires
El SMN informó que este domingo predomina un frente ventoso en el sur y centro bonaerense, mientras que en el norte el cielo se mantiene apenas variable.
El lunes y martes estarán dominados por el sol, con condiciones agradables en todo el territorio provincial. Sin embargo, desde el miércoles avanzará un frente nuboso desde el suroeste, que dará lugar a cielos parcialmente nublados.
Entre el jueves a la tarde y el viernes a la mañana, el oeste y suroeste pasarán a estar mayormente nublados. El viernes por la tarde se esperan tormentas aisladas en localidades como General Villegas, Pigüé, Monte Hermoso y Sierra de la Ventana. Para el sábado, solo persistirán lluvias en sectores del suroeste bonaerense (Bahía Blanca, Coronel Suárez, Pringles y alrededores).
Alertas en ocho provincias
Aunque en el AMBA no se esperan lluvias, el SMN mantiene alertas meteorológicas en ocho provincias:
Por lluvias: alerta amarilla en el oeste de Neuquén y Río Negro, y en Chubut (donde rige además alerta naranja).
Por vientos fuertes: alerta amarilla en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires y Jujuy. También rige alerta naranja en sectores de Chubut, Río Negro y Neuquén.
Por viento Zonda: aviso amarillo en Jujuy.
Por temperaturas extremas frías: alerta amarilla en el norte de Salta, noroeste de Corrientes y noreste de Misiones.
Alerta por temperaturas frías.