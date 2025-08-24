24 de agosto de 2025 - 11:06

Cambia el tiempo en el AMBA: el pronóstico extendido de la semana

Mientras que en el AMBA se esperan días "primaverales" en 8 provincias rige alertas por lluvias.

Los Andes
Por Redacción Sociedad

Tras una semana muy inestable, con intensas lluvias por una ciclogénesis, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA) tendrá una semana estable, sin lluvias y con predominio del sol, aunque con algunas jornadas de nubosidad variable.

Pronóstico en el AMBA

Este domingo comenzó con cielo despejado y una mínima de 8°C, mientras que por la tarde la temperatura alcanzará los 18°C, acompañada de ráfagas de viento del noroeste entre 42 y 50 km/h. Durante la noche, se mantendrá el viento y el termómetro descenderá a 12°C.

El lunes seguirá soleado, con temperaturas en ascenso: mínima de 9°C y máxima de 20°C. La tendencia se repetirá el martes, con cielo despejado y valores similares.

Entre el miércoles y viernes aumentará la nubosidad, aunque sin lluvias previstas. El viernes será el día más cálido, con una máxima de 22°C. El sábado, en cambio, el cielo se presentará mayormente nublado con una baja probabilidad de precipitaciones (10%).

El pronóstico extendido en el AMBA.

El tiempo en la Provincia de Buenos Aires

El SMN informó que este domingo predomina un frente ventoso en el sur y centro bonaerense, mientras que en el norte el cielo se mantiene apenas variable.

El lunes y martes estarán dominados por el sol, con condiciones agradables en todo el territorio provincial. Sin embargo, desde el miércoles avanzará un frente nuboso desde el suroeste, que dará lugar a cielos parcialmente nublados.

Entre el jueves a la tarde y el viernes a la mañana, el oeste y suroeste pasarán a estar mayormente nublados. El viernes por la tarde se esperan tormentas aisladas en localidades como General Villegas, Pigüé, Monte Hermoso y Sierra de la Ventana. Para el sábado, solo persistirán lluvias en sectores del suroeste bonaerense (Bahía Blanca, Coronel Suárez, Pringles y alrededores).

Alertas en ocho provincias

Aunque en el AMBA no se esperan lluvias, el SMN mantiene alertas meteorológicas en ocho provincias:

  • Por lluvias: alerta amarilla en el oeste de Neuquén y Río Negro, y en Chubut (donde rige además alerta naranja).

  • Por vientos fuertes: alerta amarilla en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires y Jujuy. También rige alerta naranja en sectores de Chubut, Río Negro y Neuquén.

  • Por viento Zonda: aviso amarillo en Jujuy.

  • Por temperaturas extremas frías: alerta amarilla en el norte de Salta, noroeste de Corrientes y noreste de Misiones.

Alertas en todo el país.

Alerta por temperaturas frías.

