Calvente recorrió el predio del ex Procrear y anunció la reactivación del proyecto con más de 800 viviendas

La Municipalidad de Guaymallén inició una nueva etapa en el desarrollo del ex Procrear, tras concretar la posesión definitiva del predio y redefinir el proyecto habitacional con un esquema que combina inversión pública y privada. Se trata de un paso inédito a nivel nacional: es la primera vez que un municipio asume el control total de un emprendimiento de estas características que había quedado paralizado.

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El intendente Marcos Calvente destacó que la comuna no solo adquirió el terreno, sino también las construcciones ya iniciadas, que presentaban un avance cercano al 20%. El proyecto original contemplaba 340 departamentos, pero tras un rediseño integral, el Municipio apunta a desarrollar más de 800 soluciones habitacionales.

“Es la primera vez que un municipio adquiere el Procrear: compramos el terreno y las construcciones, y ahora estamos en condiciones de reactivarlo con una nueva lógica”, explicó el jefe comunal.

El predio, de más de 96.000 metros cuadrados, había quedado completamente frenado luego de la disolución del programa Procrear a nivel nacional y la rescisión de los contratos de obra. Frente a ese escenario, el Municipio avanzó en una estrategia que permitió ordenar la situación jurídica y asumir la tenencia definitiva del terreno, transferido desde el Banco Hipotecario.

En este nuevo esquema, la comuna aportará el suelo, las construcciones existentes y toda la infraestructura urbana: redes de agua, cloacas, alumbrado público, calles, veredas y cunetas. En tanto, el sector privado —a través de desarrolladores, constructoras o entidades financieras— será el encargado de ejecutar las viviendas.

“El barrio va a ser público, abierto a todos los vecinos. Nosotros vamos a garantizar la infraestructura y el urbanismo, mientras que el privado se ocupará de construir las unidades habitacionales”, detalló Calvente.

Reducción de costos y mayor alcance

Uno de los principales cambios respecto del modelo original es la reducción de costos. Según explicó el intendente, el esquema del Procrear proyectaba valores superiores a los 2.500 dólares por metro cuadrado, una cifra considerada inviable en el contexto actual.

La nueva propuesta busca reducir ese costo en más de un 30%, con un objetivo cercano a los 1.500 dólares por metro cuadrado, aunque el valor final dependerá del proyecto ejecutivo de ingeniería y arquitectura.

Esta reformulación permitirá ampliar significativamente el alcance del desarrollo: de las aproximadamente 500 viviendas previstas inicialmente, el proyecto pasará a superar las 800 unidades, multiplicando su impacto en el acceso a la vivienda para familias del departamento.

Una oportunidad para reactivar la obra

El predio ya cuenta con avances importantes en infraestructura y urbanización, lo que permitirá acelerar los tiempos de ejecución una vez que se concrete la participación privada.

“Ya dimos el paso más importante, que es tomar posesión. Ahora estamos generando las condiciones para que el sector privado invierta y podamos terminar las viviendas”, sostuvo Calvente.

En ese sentido, el jefe comunal adelantó que, si se presentan iniciativas en el corto plazo, las obras podrían reanudarse en cuestión de meses.

Con esta decisión, Guaymallén transforma un proyecto paralizado en una oportunidad concreta de desarrollo urbano, inversión y generación de soluciones habitacionales, posicionándose como un caso testigo a nivel país en la gestión local de políticas de vivienda.