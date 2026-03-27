Calvente lidera una iniciativa pionera: Guaymallén financiará su Parque Solar con un Bono Verde

La Municipalidad de Guaymallén avanza en una iniciativa pionera de financiamiento sostenible que permitirá generar energía propia, reducir costos y crear nuevas fuentes de ingreso con impacto ambiental positivo: el Parque Solar de Puente de Hierro .

Se viene un megacorte de agua en Mendoza: a qué hora comienza y cuáles son las zonas afectadas

La Municipalidad de Guaymallén habilitó calle Bandera de los Andes tras una transformación integral del entorno del Hospital Notti

En este sentido, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente , alcanzó un acuerdo con el Banco Supervielle , que actuará como organizador, estructurador, asesor y colocador del bono , consolidándose como un socio clave para el Municipio en este proceso.

La operación contempla una emisión de hasta $10.000 millones , posicionándose como una de las iniciativas de inversión verde más relevantes del año dentro del ecosistema municipal. Para Guaymallén, el departamento con más de 321.000 habitantes, esta emisión representa además un hecho histórico : es la primera vez que el municipio accede al mercado de capitales, incorporando herramientas modernas, transparentes y alineadas con estándares internacionales.

Los fondos obtenidos serán destinados al financiamiento del Parque Solar Puente de Hierro , un proyecto de generación distribuida de energía renovable que contribuirá a la transición energética local, a la reducción de emisiones y a la diversificación de la matriz energética del municipio, en línea con los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) . Con la generación de este parque solar, el Municipio proyecta inyectar 5,4 MW de potencia al sistema de generación distribuida, equivalente a la energía que consumen los edificios municipales y las 40 mil luminarias del alumbrado público.

“El Parque Solar nos permitirá abastecer toda la energía que ocupa el Municipio, es decir que no solo se trata de dejar de pagar o pagar menos, sino de generar un nuevo ingreso para el municipio en un contexto donde los recursos se están reduciendo y las demandas sociales aumentan. Estamos pensando en nuevas fuentes de financiamiento que sean verdes, sustentables y socialmente responsables, alineadas con los desafíos actuales.”

WhatsApp Image 2026-03-26 at 11.19.53 (5)

Financiamiento innovador con impacto ambiental

Para hacer posible esta iniciativa, el Municipio accederá por primera vez al mercado de capitales mediante la emisión de un Bono Social Verde, una herramienta moderna que permitirá financiar el proyecto con estándares internacionales de transparencia y sostenibilidad.

Calvente subrayó la magnitud del proyecto:

“Es un proyecto muy ambicioso, con muy pocos antecedentes en la Argentina, y creemos que puede marcar un antes y un después en la forma de financiar obras públicas a nivel municipal. La estimación inicial marca un ahorro cercano a los 300 millones de pesos (en un cálculo preliminar). Queremos acceder al mercado de capitales con herramientas modernas, transparentes y vinculadas a impacto ambiental positivo.”

En este marco, el jefe comunal agregó que la entidad financiera ofreció condiciones inmejorables para el municipio, es decir: la operación no implicará costos para el Municipio, ya que se establecieron comisiones de organización, colocación y underwriting en cero, gastos de mercado bonificados y sin honorarios profesionales.

Supervielle: un aliado estratégico para el desarrollo sostenible

La participación de Banco Supervielle aporta expertise técnico en finanzas sostenibles, conocimiento del territorio y una trayectoria consolidada en el acompañamiento a gobiernos locales. Este vínculo permite garantizar una operación sólida, transparente y alineada con estándares internacionales ESG.

Además, trabajar con Supervielle implica:

Acceso a herramientas financieras innovadoras , adaptadas al sector público.

, adaptadas al sector público. Acompañamiento integral en todo el proceso de emisión.

en todo el proceso de emisión. Fortalecimiento institucional , posicionando a Guaymallén como referente en financiamiento sostenible.

, posicionando a Guaymallén como referente en financiamiento sostenible. Conexión con inversores interesados en proyectos con impacto ambiental y social positivo.

Por su parte, Fabiola Sosa, Gerente Divisional de Supervielle, resaltó la importancia del vínculo construido con el municipio y el conocimiento del territorio, y subrayó que:

“Esta operación es el resultado de una relación de largo plazo, de un trabajo conjunto y de un profundo entendimiento de las necesidades del ecosistema municipal. Somos el principal banco privado de Mendoza y creemos que los gobiernos locales tienen un rol clave en la agenda de desarrollo y queremos ser su aliado estratégico para acceder a nuevas fuentes de financiamiento para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

En esa misma línea, desde la entidad destacaron que esta iniciativa refleja el compromiso del Banco con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del financiamiento público subnacional.

Al respecto, Verónica de los Heros, Gerente de Sustentabilidad de Supervielle, señaló:

“Acompañar esta emisión significa mucho más que estructurar una operación financiera. Es impulsar proyectos que generan impacto ambiental positivo, fortalecen la gestión pública y acercan a los municipios a los estándares internacionales de financiamiento sostenible”.

Parque-solar-1

Una política ambiental con resultados concretos

El Parque Solar se integra a una política de sustentabilidad que el Municipio viene desarrollando con acciones concretas y medibles.

En palabras del intendente:

“Nuestra política de sustentabilidad es firme y concreta: no tiene que ver con marketing verde, sino con decisiones de gestión que implican costos y responsabilidades. En dos años logramos cumplir cuatro hitos fundamentales del Plan Local de Acción Climática, lo que muestra que hay una planificación con resultados reales: el cierre del basural de Puente de Hierro fue una decisión política muy importante después de más de 30 años de funcionamiento en condiciones informales; el programa de reciclaje inclusivo, que da trabajo a quienes antes estaban en el basural y ahora pasan a nuestro Centro Verde; el plan de remediación ambiental para el ex basural; y ahora el Parque Solar.”

Un modelo de gestión con impacto social, ambiental y económico

Finalmente, Calvente remarcó la visión integral del proyecto:

“Venimos trabajando en un modelo que combina recuperación, inclusión social y gestión ambiental eficiente. Creemos en un Estado que planifica, articula y genera condiciones para que las inversiones sucedan.”

Con esta iniciativa, Guaymallén se posiciona como un municipio innovador, que apuesta por la energía limpia, el financiamiento responsable y la generación de valor público, marcando un camino replicable para otras ciudades del país.