Cadena solidaria: Paula, la chica que hizo una rifa para operarse, recaudó más de lo necesario y donará el excedente

Paula Carrasco (24) ya no sabe cómo agradecer tanta solidaridad. No le alcanzan las manos para responder tantos mensajes, ni las palabras para expresar ese sentimiento que se le volvió infinito. Es que la joven empezó durante los primeros días de agosto una campaña en las redes sociales para juntar dinero para pagar una intervención quirúrgica costosa, a través de unas rifas y la respuesta fue inconmensurable.

Es que tan sólo a unos pocos días después, logró vender todos los números, pero además una familia de Buenos Aires le donó lo que le faltaba para completar el objetivo. Es más, sacando cuentas pudo ver que recibió dinero de más, por lo que ha decidido donarlo a familias que lo necesitan. “La verdad que no me esperaba esta repercusión, tanta gente que no conozco se comunicó conmigo para ayudarme, hasta me llegaron mensajes de Estados Unidos y Canadá”, comenzó a contar con desbordante felicidad. Tanto es así que la universidad a la que asiste le becó la carrera.

Su historia tuvo tal difusión, que le dieron un espacio en la televisión nacional con Alejandro Fantino. “Fueron cinco minutos, pero apenas salí del aire se me desbordó el teléfono”, recordó. En esa catarata de mensajes le llegó uno de Buenos Aires que le preguntaba cuánto necesitaba para completar el costo de la operación, ya que estaban dispuestos a donarlo. “Mi mamá se comunicó con la mamá del chico que me escribió y se quebró por este gesto. La mujer le dijo que no se preocupara que ellos están ayudando también a otras familias”, precisó.

Así es que con ese aporte, más toda la venta de las rifas, cayó en la cuenta de que tenía aportes de más. “Ese dinero no es mío por lo que lo vamos a donar a familias del Valle de Uco que lo necesitan y en Mendoza a un comedor comunitario”, adelantó Paula. Además narró que como se viene el Día del Niño también tiene pensado comprar juguetes para regalar.

Sin que lo económico siga siendo un impedimento, Paula se pondrá en contacto con su médico para operarse lo antes posible. “Tengo turno el lunes y como es una operación urgente, calculo que me operaré la semana que viene o la otra”, adelantó sin dejar de agradecer ni por un minuto por la solidaridad de todos. “En una situación complicada como la que estamos viviendo que se hayan ofrecido a ayudarme de esta manera es demasiado”, manifestó.

La joven padece arritmias y taquicardia, por un problema congénito. Si bien tuvo una intervención quirúrgica el año pasado, necesita operarse una vez para poder estar bien y continuar con su vida normalmente.