CABA: deja de ser obligatorio el uso de barbijo en chicos de hasta tercer grado

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que desde el miércoles el uso de barbijo dejará de ser obligatorio en niños de nivel inicial y primer ciclo de primaria de las escuelas.

En específico, el relajamiento incluye en las aulas del jardín de infantes y a primer, segundo y tercer grado. Los chicos antes solamente podían sacarse el tapabocas en los recreos al aire libre. Ahora no es necesario que lo lleven en espacios cerrados.

Hoy los datos muestran que la situación sanitaria está estable en un nivel bajo. Si bien se presentó un muy leve aumento de los casos diarios en las últimas semanas, el promedio de casos nuevos por día, que es de 178, sigue siendo de los más bajos de toda la pandemia. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) November 16, 2021

”Esta medida es posible gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes”, indicó Rodríguez Larreta durante el anuncio en el que indicó que la decisión responde a la situación sanitaria favorable y tiene como objetivo “mejorar la alfabetización” de chicas y chicos.

Respecto a la vacunación contra el Covid-19, hoy el 75,3% de los porteños cuenta con el esquema de inmunización completo.

“Nosotros ganamos, ellos perdieron”

En la misma conferencia, Rodríguez Larreta también aseguró que el resultado de las elecciones legislativas en todo el país no deja lugar a dudas: “Nosotros ganamos y ellos perdieron, no hay otra interpretación”. Y cuestionó que el oficialismo se movilice el miércoles para “festejar el triunfo” -como dijo Alberto Fernández- a Plaza de Mayo porque no tiene nada que celebrar.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño - Ignacio Blanco / Los Andes

“Ganamos ampliamente con dos millones de votos más que el oficialismo y más de 9 millones de votos. En 2019 habíamos perdido la provincia de Buenos Aires por 14 puntos y hoy la ganamos. Lo mismo en Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos. 13 de 24 provincias con el 42% a nivel nacional. Llevamos tres elecciones con más del 40%”, resaltó Rodríguez Larreta.

Destacó que se cumplió el objetivo de ganar los cinco senadores y “quitarle el quórum automático a Cristina Kirchner”. Sumado a esto, dijo que habrá “una mayor paridad en Diputados” y que hay que esperar al escrutinio definitivo para saber cómo quedará la relación de fuerzas en la Cámara baja.