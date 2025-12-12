Enzo Leandro de Oro tiene 28 años y está desaparecido desde el domingo. Las autoridades comenzaron un intenso operativo por agua y tierra.

Buscan a un joven mendocino desaparecido en Río Negro: encontraron su mochila al borde de un río.

Buscan intensamente a un joven mendocino de 28 años que se encuentra desaparecido en la localidad de Paso Córdoba, en la provincia de Río Negro. El operativo se inició tras una denuncia radicada luego de que fuera visto por última vez el domingo 7 de diciembre en la zona del río Negro, donde este martes fue hallada su mochila sobre la costa.

Según información de Diario Río Negro, el joven fue identificado como Enzo Leandro de Oro, de 28 años. La última vez que lo vieron fue el domingo cerca de las 16.30, en el margen norte del río.

Este martes, vecinos de la zona entregaron en el Destacamento 166 una mochila encontrada a la vera del río, la cual fue reconocida como perteneciente al joven desaparecido, lo que generó más preocupación y motivó la ampliación del operativo de búsqueda.

Enzo Leandro de Oro Enzo Leandro de Oro tiene 28 años. Diario Río Negro Enzo Leandro de Oro Intenso operativo de búsqueda en Río Negro para dar con el paradero de Enzo. Diario Río Negro El jefe de la Unidad Regional II, José González, explicó que hasta el momento no hay testigos que confirmen que Enzo se haya arrojado al río, por lo que la búsqueda se desarrolla tanto por tierra como por agua. En el rastrillaje participan perros de la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios de General Roca, personal de Protección Civil y efectivos de Prefectura Naval Argentina.

Desde Bomberos Voluntarios de Roca informaron que su brigada K9 colaboró en el operativo junto a la policía, pero por el momento no se obtuvieron resultados positivos que permitan dar con el paradero del joven.