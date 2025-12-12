Buscan a un joven mendocino desaparecido en Río Negro: encontraron su mochila al borde de un río.

Buscan intensamente a un joven mendocino de 28 años que se encuentra desaparecido en la localidad de Paso Córdoba, en la provincia de Río Negro. El operativo se inició tras una denuncia radicada luego de que fuera visto por última vez el domingo 7 de diciembre en la zona del río Negro, donde este martes fue hallada su mochila sobre la costa.
Según información de Diario Río Negro, el joven fue identificado como Enzo Leandro de Oro, de 28 años. La última vez que lo vieron fue el domingo cerca de las 16.30, en el margen norte del río.
Este martes, vecinos de la zona entregaron en el Destacamento 166 una mochila encontrada a la vera del río, la cual fue reconocida como perteneciente al joven desaparecido, lo que generó más preocupación y motivó la ampliación del operativo de búsqueda.
El jefe de la Unidad Regional II, José González, explicó que hasta el momento no hay testigos que confirmen que Enzo se haya arrojado al río, por lo que la búsqueda se desarrolla tanto por tierra como por agua. En el rastrillaje participan perros de la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios de General Roca, personal de Protección Civil y efectivos de Prefectura Naval Argentina.
Desde Bomberos Voluntarios de Roca informaron que su brigada K9 colaboró en el operativo junto a la policía, pero por el momento no se obtuvieron resultados positivos que permitan dar con el paradero del joven.
Quién es el mendocino desaparecido en Río Negro
Enzo es oriundo de Mendoza y reside en la ciudad de General Roca desde hace cinco años. Trabaja en atención al público en un comercio de Paso Córdoba. Fue descripto como un joven de tez blanca, contextura delgada, ojos marrones, de aproximadamente 1,65 metros de altura, con cabello negro y corto.
Al momento de su desaparición vestía una malla azul con dibujos de anclas blancas y alpargatas negras. Las autoridades pidieron que cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a dar con su paradero se comunique de inmediato con la Policía o se acerque a la dependencia más cercana. La búsqueda continúa activa y con un amplio despliegue de recursos en la zona.