6 de mayo de 2026 - 10:44

Buscan a un joven de 26 años desaparecido en Las Heras

El Ministerio Público Fiscal activó el protocolo de búsqueda de paradero para localizar a Agustín Orlando Caballero Rivero, quien fue visto por última vez el pasado 1 de mayo.

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Buscan a un joven de 26 años desaparecido en Las Heras. 

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Oficina Fiscal de Las Heras-Lavalle solicita colaboración para dar con el paradero de Agustín Orlando Caballero Rivero, de 26 años de edad, tras cumplirse varios días desde su última aparición en el departamento de Las Heras.

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Según los datos aportados por el expediente que tramita la Fiscalía de Instrucción N° 1, perteneciente a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, las características físicas del joven son: mide 1,75 metros, su contextura es robusta y su tez morena. Usa el cabello corto, no usa barba y tiene un tatuaje en el pecho que dice: "Alma". Además tiene una cicatriz en la pera.

Al momento de su desaparición, no se especificaron detalles sobre la vestimenta que portaba.

El Ministerio Público Fiscal se instó a la población a colaborar con cualquier dato que pueda ser de utilidad para su aparición. En caso de haberlo visto o tener información relevante, se solicita comunicarse de manera urgente a la línea de emergencias 911.

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