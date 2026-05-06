El Ministerio Público Fiscal activó el protocolo de búsqueda de paradero para localizar a Agustín Orlando Caballero Rivero, quien fue visto por última vez el pasado 1 de mayo.

Buscan a un joven de 26 años desaparecido en Las Heras.

La Oficina Fiscal de Las Heras-Lavalle solicita colaboración para dar con el paradero de Agustín Orlando Caballero Rivero, de 26 años de edad, tras cumplirse varios días desde su última aparición en el departamento de Las Heras.

Según los datos aportados por el expediente que tramita la Fiscalía de Instrucción N° 1, perteneciente a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, las características físicas del joven son: mide 1,75 metros, su contextura es robusta y su tez morena. Usa el cabello corto, no usa barba y tiene un tatuaje en el pecho que dice: "Alma". Además tiene una cicatriz en la pera.

Al momento de su desaparición, no se especificaron detalles sobre la vestimenta que portaba.