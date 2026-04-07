Buen tiempo este miércoles en Mendoza: de cuánto será la máxima y cuándo vuelven las tormentas

El pronóstico del tiempo anticipa una temperatura en ascenso para este miércoles y jueves en la provincia de Mendoza. Sin embargo, para el fin de semana se prevén tormentas durante las noches, por lo que se recomienda tomar precauciones. A continuación, el detalle del tiempo.
Cómo estará el tiempo los próximos días
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica nubosidad parcial con ascenso de la temperatura. Se espera una máxima de 25°C y una mínima de 12°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad, por lo que no habrá complicaciones para viajar a Chile.
El jueves 9 de abril se espera nubosidad parcial con leve ascenso de la temperatura. La máxima será de 26°C y la mínima de 13°C, con vientos moderados del noreste. Para el viernes, por su parte, se esperan tormentas hacia la noche, con una máxima de 26°C.