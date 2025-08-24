Buen tiempo este domingo en Mendoza: a cuánto llegará la máxima en este día "primaveral"

Para este domingo 24 de agosto se espera una jornada con buen tiempo, ascenso de la temperatura y heladas parciales en Mendoza, según informa el pronóstico del tiempo.
El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 3°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.
Para este domingo 24 de agosto se espera una jornada con buen tiempo, ascenso de la temperatura y heladas parciales en Mendoza, según informa el pronóstico del tiempo.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un día de “tiempo bueno con ascenso de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 19°C y una mínima de 3°C, y vientos leves del noreste. A pesar del día agradable, advierten por heladas parciales. En la Cordillera se espera poca nubosidad,
El lunes 25 de agosto la temperatura se mantendrá similar. Será una jornada de buen tiempo, donde se espera una máxima de 22°C y una mínima de 5°C. Nuevamente se anticipan heladas parciales, mientras que los vientos serán leves y provenientes del noroeste. En Cordillera poca nubosidad.