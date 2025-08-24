24 de agosto de 2025 - 08:41

Buen tiempo este domingo en Mendoza: a cuánto llegará la máxima en este día "primaveral"

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 3°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Sigue el buen tiempo en Mendoza con ascenso de temperatura

Sigue el buen tiempo en Mendoza con ascenso de temperatura

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un día de “tiempo bueno con ascenso de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 19°C y una mínima de 3°C, y vientos leves del noreste. A pesar del día agradable, advierten por heladas parciales. En la Cordillera se espera poca nubosidad,

¿Cómo estará el tiempo este lunes?

El lunes 25 de agosto la temperatura se mantendrá similar. Será una jornada de buen tiempo, donde se espera una máxima de 22°C y una mínima de 5°C. Nuevamente se anticipan heladas parciales, mientras que los vientos serán leves y provenientes del noroeste. En Cordillera poca nubosidad.

