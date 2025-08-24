Buen tiempo este domingo en Mendoza: a cuánto llegará la máxima en este día "primaveral"

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 3°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Para este domingo 24 de agosto se espera una jornada con buen tiempo, ascenso de la temperatura y heladas parciales en Mendoza, según informa el pronóstico del tiempo.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un día de “tiempo bueno con ascenso de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 19°C y una mínima de 3°C, y vientos leves del noreste. A pesar del día agradable, advierten por heladas parciales. En la Cordillera se espera poca nubosidad,