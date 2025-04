Una adolescente que viaja junto a su familia a Tailandia habiéndolos convencido de que su objetivo era entrevistarse con el referente budista del lugar. Una vez en el exótico país asiático , y mientras están alojados en un lujoso hotel all inclusive -en el que transcurren varias historias simultáneas-, la joven confiesa su verdadera intención: quedarse a vivir en el monasterio budista , lo que despierta la preocupación -con base en la ignorancia - de su madre .

Esta es una de las historias que abarca la nueva temporada de "The White Lotus" , una de las series más vistas en la plataforma Max . Y que, entre otras cosas, ha permitido que el budismo gane una gran exposición por estos días, aunque muy superficialmente . Pero el budismo no tiene nada de novedoso , ya que es una religión (y también una filosofía ) surgida en el año 500 a.C .

Budismo en Mendoza - Soka Gakkai 3.jpg Budismo en Mendoza: el movimiento laico que propaga las enseñanzas de buda de corazón a corazón. Foto: Gentileza Soka Gakkai Mendoza

En Mendoza, como sede establecida de alguna de las ramas del budismo a nivel mundial, la organización Soka Gakkai Internacional es la que más se destaca. Se trata de una organización mundial y laica, centrada en el humanismo y no en lo religioso. No obstante, esto no quita que en la provincia habiten practicantes de otras de las incontables ramas del budismo.