Brutal agresión en una escuela: un alumno golpeó a un profesor y le provocó múltiples fracturas

Un profesor de música de una escuela secundaria de la ciudad bonaerense de Tandil sufrió graves lesiones luego de ser agredido por un alumno de sexto año dentro del aula .

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El docente recibió un golpe de puño en el rostro cuando intentaba intervenir para frenar una pelea entre estudiantes y terminó con fracturas en la mandíbula y en uno de los pómulos.

El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 11 en el Colegio San José, donde una discusión entre alumnos escaló hasta convertirse en un episodio de violencia física. Según trascendió, uno de los estudiantes tomó una silla y la arrojó contra otro compañero , generando una situación de tensión que obligó a intervenir al profesor Gastón Maximiliano Valdez .

Parte de la secuencia quedó registrada en un video grabado por un testigo . En las imágenes se observa al docente intentando ordenar el aula y reacomodar los pupitres mientras les pedía calma a los estudiantes. "Me tienen re cansado. Cálmense un poco", se lo escucha decir.

Embed ASÍ COMENZÓ LA AGRESIÓN A UN DOCENTE AL QUE LE FRACTURARON LA MANDÍBULA



El gravísimo episodio de violencia ocurrió este lunes en el Colegio San José de Tandil. Un alumno de sexto año de secundaria agredió brutalmente a su profesor de música en medio de una clase.



El ataque se… pic.twitter.com/BMbbA2rygx — mavica (@mavica7) June 3, 2026

De acuerdo con las primeras reconstrucciones del hecho, durante la intervención del profesor un teléfono celular cayó al piso y se rompió accidentalmente. Instantes después, y sin palabras decir ni una palabra, uno de los alumnos le dio un piña en el rostro.

Como consecuencia de la agresión, Valdez sufrió fracturas de consideración y debió ser atendido de urgencia. Posteriormente fue sometido a estudios médicos que confirmaron lesiones en la mandíbula y en uno de los pómulos. Recibió el alta médica el miércoles por la tarde y ahora deberá esperar que disminuya la inflamación para ser intervenido quirúrgicamente.

Tras el ataque, el Colegio San José emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que repudió lo sucedido. "La educación se construye con respeto. Repudiamos el acto de violencia ejercido por un alumno hacia un docente. Gastón, estamos con vos. Violencia cero", expresaron desde la institución.

El episodio también generó la reacción del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que convocó a un paro realizado este miércoles en solidaridad con el profesor agredido. Desde el gremio reclamaron medidas que garanticen condiciones seguras de trabajo para los docentes y una mejor convivencia dentro de los establecimientos educativos.

Por otra parte, el padre del docente presentó una denuncia en la Comisaría Primera de Tandil. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 12 de esa ciudad, que lleva adelante una causa por lesiones graves.