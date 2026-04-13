Bienestar y acompañamiento: Maipú trabaja sobre la soledad en adultos mayores

En un contexto donde los vínculos sociales atraviesan transformaciones profundas, la Municipalidad de Maipú puso en marcha un estudio territorial para abordar una problemática silenciosa pero creciente: el aislamiento social no deseado en personas mayores.

Bajo el título “Dimensiones y factores de la soledad no deseada en personas mayores del Departamento de Maipú”, el trabajo es impulsado por el área de Salud Mental en articulación con la Dirección de Adultos Mayores. La iniciativa busca no solo relevar datos, sino también comprender en profundidad una realidad que impacta directamente en la calidad de vida, la salud mental y el bienestar general de quienes superan los 60 años.

Lejos de reducirse a una condición individual, la soledad no deseada aparece como un fenómeno social que interpela a toda la comunidad. En Maipú, donde la familia ocupa un lugar central como núcleo de contención e interacción, esta investigación se inscribe en una política pública que pone el foco en el cuidado, el acompañamiento y la reconstrucción de los lazos sociales.

El estudio combina herramientas cuantitativas y cualitativas. Durante una primera etapa de seis meses, equipos territoriales llevan adelante encuestas presenciales en centros de salud, clubes y espacios comunitarios de todo el departamento. A través de instrumentos validados científicamente se busca medir no solo la presencia del fenómeno, sino también la calidad y densidad de los vínculos sociales.

WhatsApp Image 2026-04-13 at 10.12.14 En una segunda instancia, el abordaje se profundizará con una dinámica que permitirá recuperar la voz de las personas mayores: habrá una escucha profesional sobre sus experiencias, sus percepciones y las estrategias que desarrollan para afrontar la soledad.

Uno de los aspectos centrales del estudio es la identificación de factores sociodemográficos, relacionales y territoriales que inciden en esta problemática. El objetivo es claro: construir evidencia local que permita diseñar políticas públicas más eficaces, con acciones concretas y situadas que fortalezcan las redes de acompañamiento y promuevan una mayor participación social.