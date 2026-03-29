29 de marzo de 2026 - 21:47

Aysam confirmó que se restableció el servicio de agua en toda el área metropolitana de Mendoza

El servicio se normalizó de manera progresiva y este domingo quedó completamente recuperado, incluso en los sectores más afectados del oeste.

Aysam actualizó el estado del servicio y confirmó que ya hay agua en toda el área metropolitana.

Aysam actualizó el estado del servicio y confirmó que ya hay agua en toda el área metropolitana.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La empresa Aysam (Aguas Mendocinas) informó este domingo por la noche que el servicio de agua potable quedó completamente restablecido en el Área Metropolitana de Mendoza. La novedad surge luego del operativo realizado durante el fin de semana.

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De acuerdo con el parte oficial difundido a las 21 de la actual jornada, el sistema ya opera al 100%, tras una recuperación progresiva que se extendió durante todo el domingo en los sectores que aún presentaban inconvenientes.

El operativo, que tuvo como objetivo la optimización de la macrodistribución, había finalizado el sábado a las 9.30, momento desde el cual comenzó la normalización paulatina del suministro en gran parte del Gran Mendoza.

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Según detalló la empresa, durante esa jornada el servicio se fue restableciendo en la mayoría de las zonas, mientras que los barrios del oeste terminaron de recuperar el suministro durante este domingo, completando así la totalidad del sistema.

De esta manera, el proceso iniciado con los cortes programados quedó finalizado, y actualmente toda el área metropolitana cuenta con abastecimiento de agua potable.

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No obstante, desde la compañía aclararon que pueden registrarse casos puntuales de falta de agua, principalmente por la presencia de aire en las cañerías, una situación habitual tras este tipo de intervenciones.

Ante estos inconvenientes, Aysam recomendó a los usuarios comunicarse con la línea de Reclamos Técnicos (0810-777-2482).

Finalmente, en su comunicado, la empresa agradeció a la población por la comprensión durante el operativo. También reiteró la importancia de hacer un uso responsable del recurso, especialmente luego de trabajos de esta magnitud en el sistema de distribución.

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