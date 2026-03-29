Aysam confirmó que se restableció el servicio de agua en toda el área metropolitana de Mendoza

La empresa Aysam ( Aguas Mendocinas ) informó este domingo por la noche que el servicio de agua potable quedó completamente restablecido en el Área Metropolitana de Mendoza. La novedad surge luego del operativo realizado durante el fin de semana.

Aysam actualizó el estado del servicio: qué zonas de Mendoza siguen sin agua a 24 horas del operativo

De acuerdo con el parte oficial difundido a las 21 de la actual jornada, el sistema ya opera al 100% , tras una recuperación progresiva que se extendió durante todo el domingo en los sectores que aún presentaban inconvenientes.

El operativo, que tuvo como objetivo la optimización de la macrodistribución , había finalizado el sábado a las 9.30 , momento desde el cual comenzó la normalización paulatina del suministro en gran parte del Gran Mendoza.

Según detalló la empresa, durante esa jornada el servicio se fue restableciendo en la mayoría de las zonas, mientras que los barrios del oeste terminaron de recuperar el suministro durante este domingo , completando así la totalidad del sistema.

Operativo para la optimización de Macrodistribución del #ÁreaMetropolitana Actualización domingo - 21 h Aguas Mendocinas informa que el servicio ha quedado restablecido en su totalidad. (...)

De esta manera, el proceso iniciado con los cortes programados quedó finalizado, y actualmente toda el área metropolitana cuenta con abastecimiento de agua potable .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AguasMendocinas/status/2038411452231376916&partner=&hide_thread=false Actualmente, el sistema se encuentra operando al 100%. Pueden existir zonas puntuales con falta del servicio debido al aire atrapado en las cañerías. En ese caso, llamar a Reclamos Técnicos 0810-777-2482.

(...) — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) March 30, 2026

No obstante, desde la compañía aclararon que pueden registrarse casos puntuales de falta de agua, principalmente por la presencia de aire en las cañerías, una situación habitual tras este tipo de intervenciones.

Ante estos inconvenientes, Aysam recomendó a los usuarios comunicarse con la línea de Reclamos Técnicos (0810-777-2482).

Finalmente, en su comunicado, la empresa agradeció a la población por la comprensión durante el operativo. También reiteró la importancia de hacer un uso responsable del recurso, especialmente luego de trabajos de esta magnitud en el sistema de distribución.