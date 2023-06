Aunque se ven menos perros en la calle, cada día llegan más a los refugios

Quien haya caminado por el centro de la Ciudad y demás departamentos del Gran Mendoza habrá observado que, en general, no se ven muchos perros callejeros. ¿No están o no los vemos? Para los rescatistas la respuesta es clara: están escondidos o en hogares de tránsito, cubriéndose del frío. Los proteccionistas aseguran que el abandono aumentó en el último tiempo y que los refugios no dan abasto con la cantidad de perros a la deriva.

“El abandono, el maltrato y la indiferencia están creciendo tremendamente”, sentenció de entrada Virginia Ávila, rescatista de Ciudad. La mujer forma parte del grupo “Perros de la plaza Independencia”, que desde su creación ya ha cuidado y dado en adopción a más de 400 perros. Según su experiencia, “los refugios, los grupos informales y los proteccionistas particulares están desbordados, colapsados de casos”.

Beatriz Méndez, referente del refugio “Ángeles de cuatro patas”, coincidió: “Está plagado de perros por todos lados, el abandono generalizado que hay es impresionante y no ha mermado”. De hecho, la rescatista reveló que a esta altura de 2022 habían ingresado sólo seis perros a su refugio. En lo que va de este año, ya recibieron aproximadamente a 40 canes.

Foto: Claudio Gutiérrez / Los Andes

El refugio Moproa (Movimiento de Protección Animal) no se queda atrás. Ubicado en Las Heras, actualmente da hogar a 60 perros, aunque Laura De La Llana aseguró haber llegado ocasionalmente a tener 120 animales. “La suma es exponencial, hoy podés tener 100 animales y en una semana pasar a 200. Tenés más o menos un perro abandonado por cuadra”, expresó la mujer, que es una de las máximas responsables del lugar.

Por su parte, Virginia afirmó que “Perros de la plaza Independencia” tiene a cargo casi 50 canes, “todos retirados de zona centro”. “Hay muchos que hace años que viven en guarderías pagas esperando por una familia”, comentó sobre una de las medidas extremas a las que han tenido que llegar ante tanta demanda. “Nuestro grupo tiene limitaciones, principalmente económicas, y sabemos cuál es nuestro límite. Hasta 50 perros podemos mantener y jamás hemos podido reducir ese número”, explicó la rescatista.

A los animales que actualmente son cuidados en refugios y/o por proteccionistas hay que sumarles los que recibe cada municipio. En Godoy Cruz, por ejemplo, el municipio tiene seis caniles ocupados y este año inauguraron una página web (mascotas.godoycruz.com) para encontrarle familia a los perros abandonados sobre los que intervienen, sobre todo en casos de maltrato o de salud grave. Aún con estos datos, sigue siendo difícil dimensionar la problemática ya que no hay muchas estadísticas precisas sobre el tema.

En dicho municipio hay 28.000 animales anotados en el registro de perros, pero incluye a canes ya fallecidos y a aquellos que se mudaron de departamento, ya que esto no se informa para actualizar la lista. “Es obvio que hay muchos más perros en tránsito o adopción porque las proteccionistas no dan abasto y los ven por todos lados”, aclaró Constanza Cornejo, veterinaria encargada de la atención sanitaria animal del municipio.

El Centro y sus alrededores

Para hablar de esta temática hay que decir, también, que la situación cambia dependiendo de si es zona céntrica o periferia, por lo que las rescatistas aclaran que no se puede generalizar. Más allá de esta salvedad, afirman que el no ver perros callejeros en el Centro de Mendoza no significa que no los haya.

De hecho, Beatriz explicó que muchos de los perritos abandonados están en tránsito en los mismos edificios de la zona, donde les permiten ingresar por los riesgos que significa el frío de la época. En otros casos, contó la rescatista, se esconden bajo los puentes de las acequias para cobijarse al menos un poco.

“La gente abandona cada vez más perros, y cuando no los recibís en algún refugio, van y los tiran a sectores alejados como El Carrizal, Potrerillos, Barrancas y Corralitos”, manifestó la mujer. Por otro lado, Virginia Ávila agregó que “muchos de los perros de los barrios de los alrededores bajan al parque General San Martín y al Centro a alimentarse y luego vuelven o sea van y vienen”.

La rescatista de plaza Independencia contó que hay abandonos de todo tipo, desde cachorros recién nacidos o de algunos meses, hasta “perros viejitos, perras preñadas, perros con sarna y bicheras”.

Virginia relató esta realidad minutos después de atender a uno de estos animales, precisamente al papá de una manada que tenía 12 balines en su interior producto de un ataque humano injustificado.

Hace unas pocas semanas, en la rotonda de avenida Champagnat y Regalado Olguín, encontraron 10 cachorros recién nacidos abandonados en una bolsa de alimento, muchos de ellos aún con el cordón umbilical. “A pesar del esfuerzo, murieron los 10″, se lamentó Virginia, además de revelar que este tipo de casos se dan a diario y en toda la provincia.

Constanza Cornejo también resaltó que “es abismal la diferencia del Centro con respecto a los alrededores”. La especialista reconoció que hay abandono, “pero creo que no son tantos como antes”, advirtió. Y señaló que eso depende de la concientización y el compromiso de la sociedad.

Responsabilidad compartida

“Para mí es un trabajo en conjunto de todas las partes, pero principalmente de la sociedad. Sino, los refugios no dan abasto, porque en otros lugares también hay políticas públicas y proteccionistas, y aun así sigue habiendo perros callejeros”, explicó Costanza sobre su postura, resaltando el trabajo voluntario de los rescatistas y pidiendo más compromiso del resto de los mendocinos.

A través del mencionado registro de mascotas, la castración como pilar fundamental, la página web para buscar familias a los perros e inspectores encargados de prevenir y sancionar el abandono, la especialista confía en que se han hecho “muchos avances” en Godoy Cruz. Pese a ello, insistió: “Si la gente no se concientiza de que tiene que castrar a sus mascotas, que tiene que hacerse responsable, tenerlos adentro y demás, falta una pata fundamental”.

Foto: Claudio Gutiérrez / Los Andes

Desde la Municipalidad de Ciudad, por su lado, detallaron a Los Andes que el trabajo se concentra en la castración y vacunación, móviles veterinarios, intervención contra maltratos y charlas y talleres de concientización. Indicaron, además, que de los más de mil turnos mensuales que otorgan para esterilización, “un 40% no asiste o no cumple con los requisitos solicitados para acceder a castración”.

“El municipio sólo ofrece castraciones y siempre son pocas, que es fundamental, pero no es lo único. Se necesita informar, educar, difundir, multar. El Estado en general está ausente”, respondió Virginia al respecto.

Por su parte, Beatriz opinó: “Si los municipios colaboraran más con los refugios, nosotros podríamos ayudar más y que se unan muchos más voluntarios”. La rescatista de Ciudad detalló que, además de más campañas de esterilización, hace falta alentar la adopción de perros adultos, desalentar la compraventa de animales, multar los abandonos y el maltrato, que la gente colabore más con los refugios y exigir el uso de collar con chapita identificatoria.

Por otra parte, luego de señalar que “el abandono también es maltrato animal”, Constanza destacó que cada vez se denuncian más los casos de abuso y que la gente suele recepcionar rápidamente a los perros que fueron víctimas. Ante estos hechos, la médica veterinaria indicó que se debe realizar una denuncia en la fiscalía más cercana para que el municipio pueda actuar. “Generalmente intervenimos para llevarnos al animal y conseguirles una nueva familia”, contó la mujer.

A su vez, en el caso de los perros callejeros o abandonados, “podés sacarle una foto, subirla a la página del municipio y difundirlo en redes sociales también”, dijo Constanza, no sin antes enviar un mensaje a los mendocinos: “Hay que pensar bien antes de tener una mascota porque después, con la situación económica que hay, el animal sufre mucho la falta de comida o de necesidades básicas. Y así aparece el abandono. Una mascota no es una obligación, pero sí una responsabilidad”.