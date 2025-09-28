Atención viajeros: mañana habrá asambleas de ATE en 21 aeropuertos y se prevén demoras en los vuelos

"Las demoras en los vuelos son exclusiva responsabilidad del Gobierno", señaló Rodolfo Aguiar. Los principales reclamos salariales del Sindicato.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a asambleas para mañana desde media mañana en los 21 aeropuertos del país. La medida se tomó en pos de denunciar que el sistema aeroportuario se encuentra "en riesgo".

“Esto no es joda. La seguridad de todos los vuelos está amenazada. La ANAC incumple auditoría internacional y provoca una crisis grave en todo el sistema aerocomercial argentino”, advirtió el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, en un su posteo vía X.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional. ATE Y agregó: "Sin la cantidad de personal suficiente, en este momento la capacidad de control en 21 aeropuertos está drásticamente reducida". Luego enumeró más críticas: "El congelamiento salarial, la flexibilización de las condiciones laborales y los recortes presupuestarios son muestras de la negligencia y la irresponsabilidad de los funcionarios".

Posteo de Rodolfo Aguiar sobre las asambleas de ATE en 21 aeropuertos Posteo de Rodolfo Aguiar sobre las asambleas de ATE en 21 aeropuertos. X / @rodoaguiar "Se debe reabrir la paritaria sectorial y reparar el daño salarial ocasionado en el organismo. Con trabajadores aeronáuticos estresados y fatigados por multiplicidad de tareas todos los usuarios están en riesgo", detalló Aguiar. Además, el posteo que lleva el título de "Último momento", cuenta con la aclaración que "las demoras en los vuelos son exclusiva responsabilidad del Gobierno".

Cabe mencionar que ATE reclama la apertura de la paritaria sectorial que lleva dos años sin abrirse. “Si se calcula desde el mes de diciembre de 2023, la pérdida del poder adquisitivo en el organismo llega al 45%. El Gobierno incumple con su obligación de garantizar salarios acordes a la función, lo que se traduce en la falta de reconocimiento de la tarea específica”, señaló el sindicato desde su portal oficial.

Los principales reclamos salariales del Sindicato son: Urgente aumento salarial

Pase a planta permanente para 200 trabajadores precarizados

Aumento del “Módulo ANAC” en un 20%.

Implementación del pago “Suplemento de Zona”.

Aumento del “Adicional Función Aeronáutica Crítica”

Pago de “Adicional Función Aeronáutica” al Personal Administrativo.

Pago de “Título” al Personal Operativo.

Cambio en la escala del “Suplemento de Densidad de Tráfico”.

Creación de un Adicional por Función Administrativa que compense desigualdades salariales

Pago de Horas de Instrucción al Personal de Instructores.